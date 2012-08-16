На Сумщине увеличился размер платы за аренду паев

Самый высокий процент от денежной оценки арендованной земельной доли выплачивали в Тростянецком районе - 8,9%. Среди лидеров также Конотопский - 7,8% и Роменский районы - 7,6%. Самый низкий процент остается в Шосткинском - 4,8%; Ямпольском - 4,4%; Середина-Будском районах - 3%, рассказала и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Оксана Петрова.
По ее словам, согласно договорам аренды земельных участков сумма начисленной арендной платы в 2016 году составляет 1,255 млрд гривен, что на 619 млн гривен больше к уровню 2015 года.
В 2015 году владельцам земельных паев в селах Сумщины начислено 633 миллиона гривен, что на 178 млн гривен больше, чем...
Владельцам земельных паев начислена в текущем года арендная плата в сумме почти 345 млн. грн, что на 155 млн. грн.... 5