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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20277

На Сумщине увеличился размер платы за аренду паев

Размер платы за аренду земельных паев в 2016 году увеличился с 4,2% до 6,5%.

Самый высокий процент от денежной оценки арендованной земельной доли выплачивали в Тростянецком районе - 8,9%. Среди лидеров также Конотопский - 7,8% и Роменский районы - 7,6%. Самый низкий процент остается в Шосткинском - 4,8%; Ямпольском - 4,4%; Середина-Будском районах - 3%, рассказала и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Оксана Петрова.

По ее словам, согласно договорам аренды земельных участков сумма начисленной арендной платы в 2016 году составляет 1,255 млрд гривен, что на 619 млн гривен больше к уровню 2015 года.

Экономика Земельные паи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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