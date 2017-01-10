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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55207

Шведы могут помочь открыть на Сумщине центры админуслуг

Объединенные громады Сумщины могут получить финансирование на открытие центров админуслуг.

Для этого представителям ОТГ необходимо будет принять участие в конкурсе, который будет проводиться шведской компанией SKL International. По его результатам будут определены 10 громад, которые получат финансовую поддержку.

Представители объединенных общин из 12 областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской могут получить финансирование на создание Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Финансирование предусмотрено на открытие и модернизацию ЦПАУ, организацию мобильных и удаленных рабочих мест. Заявки для участия необходимо подать до 15:00 17 февраля 2017 года.

Критерии и условия участия, указанные в Положении об отборе органов местного самоуправления для участия в проекте U-LEAD Component 2 Inception phase, а также форму заявки, которую необходимо заполнить участникам отбора, можно найти по ссылке.

Общество ОТГ ЦПАУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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