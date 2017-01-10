Шведы могут помочь открыть на Сумщине центры админуслуг

Для этого представителям ОТГ необходимо будет принять участие в конкурсе, который будет проводиться шведской компанией SKL International. По его результатам будут определены 10 громад, которые получат финансовую поддержку.
Представители объединенных общин из 12 областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской могут получить финансирование на создание Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Финансирование предусмотрено на открытие и модернизацию ЦПАУ, организацию мобильных и удаленных рабочих мест. Заявки для участия необходимо подать до 15:00 17 февраля 2017 года.
Критерии и условия участия, указанные в Положении об отборе органов местного самоуправления для участия в проекте U-LEAD Component 2 Inception phase, а также форму заявки, которую необходимо заполнить участникам отбора, можно найти по ссылке.
Более трех десятков объединенных громад ожидается на Сумщине в 2017 году....
Об этом сообщил директор Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко во время общественных слушаний по объединению Подлесновского сельского совета со...
На сессии Сумского районного совета на баланс Бездрицкой, Николаевской, Нижнесыроватской сельских и Хотинской поселковой громад было передано 13 учреждений образования...
Сумма инвестиционных программ, разработанных новообразованными территориальными громадами, составляет 114 млн гривен....
Несмотря на новогодние праздники, местные советы Сумщины уже принимают решение о создании новых объединенных громад.... 1