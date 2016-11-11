Сумские теннисисты сыграли в столице 2-4 февраля в Киеве проходил третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужских команд Суперлиги.

Сумы на турнире представляли команды «Теннисная Академия» и «СумГУ». «Академики» из 9 игр выиграли 6 – у «ЛИРС» (Жовква) 4:1, «КДПУ-Кировоград» (Кропивницкий) 4:1, «Ракетка-ДЮСШ № 23» (Киев) 4:1, «СумДУ» 4:0, «Спинлорд» 4:1 и «ПНТУ» (Полтава) 4:0, а три проиграли – столичной «Фортуне» 1:4, черниговскому «Пассавто» 1:4 и полтавской «TT TEAM» 3:4.

Сумские «студенты» выиграли 3 встречи – у «ЛИРСа» 4:0, «КДПУ-Кировоград» 4:1, «ПНТУ» 4:1, а шесть проиграли – «Фортуне» 1:4, «Пассавто» 1:4, «Теннисной академии» 0:4, «ТТ ТЕАМ» 1:4, «Ракетка-ДЮСШ № 23» 0:4 и «Спинлорду» 3:4.

По итогам трех туров лидирует «Фортуна» - 54 очка, дальше – «Пассавто» - 48, «Теннисная академия» - 47, «ТТ ТЕАМ» - 43, «ЛИРС» - 41, «КДПУ-Кировоград» - 38, «Ракетка-ДЮСШ № 23» - 37, «СумДУ» - 35, «Спинлорд» - 32, «ПНТУ» - 31.

Заключительный тур чемпионата пройдет с 10-14 мая в Чернигове.