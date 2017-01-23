В Конотопе хотят создать завод по ремонту электротранспорта Белорусские инвесторы хотят создать в Конотопе завод по ремонту электротранспорта.

Эта новость прозвучала 6 февраля во время пресс-конференции в Конотопском городском совете, пишет 05447.com.ua.

Белорусский холдинг «Белкоммунмаш» заявил о своих планах создать на территории Украины предприятие по модернизации и ремонту трамваев и троллейбусов, которое будет осуществлять обслуживание подвижного состава украинского электротранспорта.

Заместитель Конотопского городского головы Игорь Степанченко сообщил, что белорусская компания собирается разместить производство на предприятии «Конотопское трамвайно-троллейбусное управление».

Справка

«Белкоммунмаш» - ведущее промышленное предприятие Республики Беларусь в области производства и капитального ремонта подвижного состава городского электрического транспорта. Холдинг поставляет технику во многие страны мира, среди которых не только государства постсоветского пространства и Европы, а также Азии и Южной Америки.