В Сумах произошла четверть всех ЧП области

Из них 941 – произошло на территории города Сумы. Об этом сообщил сегодня, 7 февраля, на коллегии облгосадминистрации директор департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Александр Милаш.
По его данным, 58% всех происшествий – пожары и ДТП. В результате чрезвычайных ситуаций погибли 396 человек, 1707 – травмированы.
Также в прошлом году 50 человек погибли на водных объектах области. Наибольшее количество из них (10) погибли в Сумах.
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