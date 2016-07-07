В Сумах произошла четверть всех ЧП области В 2016 году на территории Сумской области произошли 3638 чрезвычайных происшествий.

Из них 941 – произошло на территории города Сумы. Об этом сообщил сегодня, 7 февраля, на коллегии облгосадминистрации директор департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Александр Милаш.

По его данным, 58% всех происшествий – пожары и ДТП. В результате чрезвычайных ситуаций погибли 396 человек, 1707 – травмированы.

Также в прошлом году 50 человек погибли на водных объектах области. Наибольшее количество из них (10) погибли в Сумах.