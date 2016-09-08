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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопчане протестовали против «Укрзалізниці»

Конотопчане на митинге передали «Укрзалізниці» требования не отменять высадку и посадку на поезда, которые останавливаются на станции города.

В субботу, 4 февраля, в 11:00 в Конотопе на Привокзальной площади началась акция протеста и сбор подписей против постановления «Укрзалізниці» об отмене посадок и высадок на некоторые поезда, которые останавливаются в Конотопе, пишет День.

Собственно, конфликт начался еще 1 октября 2016 года, когда ПАО «Укрзалізниця» запретила продажу билетов и посадку / высадку пассажиров на поезда №23 / 24 Москва-Одесса, №55 / 56 и 89/90 Москва-Хмельницкий, Жмеринка, №5 / 6 Москва-Киев с группой прицепных вагонов Москва-Чернигов. В результате этих действий у жителей Конотопа и района (а это ориентировочно 120 тысяч человек) потерянное сообщение с Одессой, Черниговом, населенными пунктами Одесской, Хмельницкой, Винницкой областей.

Следует отметить, что все указанные поезда имеют остановку в Конотопе, их проверяет таможня, но сесть в них после проверки почему-то нельзя.

Переписка, которая ведется на протяжении последних четырех месяцев, ничего не дала. Поэтому люди вынуждены были от переписки перейти к действиям: выйти на акцию протеста, чтобы показать, что они не согласны с таким положением вещей.

Некоторые из представителей громады настроены радикально. Люди требуют немедленного решения вопроса, в противном случае готовы выйти и перекрыть движение поездов.

В конце пришли к консенсусу: заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования «УЗ» Александр Красноштан передаст требования руководству «Укрзалізниці», которое до вторника, 7 февраля, до 17.00 опубликует ответ на требования Конотопской громады на официальном сайте железной дороги.

Общество Конотоп. протест Укрзалізниця
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