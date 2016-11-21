На Сумщине поймали нарушителя границы на санях 5 февраля в Середина-Будском районе пограничники отдела «Середина-Буда» Сумского отряда за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержали гражданина Украины.

В ходе реализации информации о возможной подготовке к противоправной деятельности, пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Порохонь и российским Грудское задержал гражданина Украины, который на гужевых санях пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

Мужчина, который оказался жителем приграничья, признался правоохранителям, что имел целью незаконно переместить с территории России на территорию Украины товары народного потребления.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 33-летнего правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, а лошадь с санями установленным порядком будут переданы работникам фискальной службы.