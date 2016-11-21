На Сумщине поймали нарушителя границы на санях

В ходе реализации информации о возможной подготовке к противоправной деятельности, пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Порохонь и российским Грудское задержал гражданина Украины, который на гужевых санях пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.
Мужчина, который оказался жителем приграничья, признался правоохранителям, что имел целью незаконно переместить с территории России на территорию Украины товары народного потребления.
Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 33-летнего правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, а лошадь с санями установленным порядком будут переданы работникам фискальной службы.
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