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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5094

На Сумщине поймали нарушителя границы на санях

5 февраля в Середина-Будском районе пограничники отдела «Середина-Буда» Сумского отряда за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержали гражданина Украины.

В ходе реализации информации о возможной подготовке к противоправной деятельности, пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Порохонь и российским Грудское задержал гражданина Украины, который на гужевых санях пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

Мужчина, который оказался жителем приграничья, признался правоохранителям, что имел целью незаконно переместить с территории России на территорию Украины товары народного потребления.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 33-летнего правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, а лошадь с санями установленным порядком будут переданы работникам фискальной службы.

Право Граница контрабанда
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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