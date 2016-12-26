В Конотопе вернули государству 500 га земли Конотопская местная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность земельного участка площадью более 508 га.

По принципиальной позиции Конотопской местной прокуратуры решением апелляционного суда Сумской области в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 508,3 га стоимостью 5,2 млн грн.

Так, в июле 2016 года прокуратурой в Хозяйственный суд области в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Сумской области направлено исковое заявление о расторжении договора аренды указанных земельных участков государственной собственности, предоставленных частному сельскохозяйственному предприятию.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, основанием для обращения в суд стало невыполнение арендатором обязанности по целевому использованию части этих земель, а именно разорение сенокосов.

Однако суд первой инстанции не учел указанные обстоятельства, и только частично удовлетворил исковые требования прокуратуры. В то же время суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и обязал ответчиков расторгнуть заключенный договор, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.