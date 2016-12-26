Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5031

В Конотопе вернули государству 500 га земли

Конотопская местная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность земельного участка площадью более 508 га.

По принципиальной позиции Конотопской местной прокуратуры решением апелляционного суда Сумской области в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 508,3 га стоимостью 5,2 млн грн.

Так, в июле 2016 года прокуратурой в Хозяйственный суд области в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Сумской области направлено исковое заявление о расторжении договора аренды указанных земельных участков государственной собственности, предоставленных частному сельскохозяйственному предприятию.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, основанием для обращения в суд стало невыполнение арендатором обязанности по целевому использованию части этих земель, а именно разорение сенокосов.

Однако суд первой инстанции не учел указанные обстоятельства, и только частично удовлетворил исковые требования прокуратуры. В то же время суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и обязал ответчиков расторгнуть заключенный договор, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Прокуратура
view counter

По тематике

31.01.2017 08:55

На Сумщине прокуратура отстояла яблоневый сад

Из-за принципиальной позиции прокуратуры яблоневый сад останется в собственности территориальной громады села....

Прокуратура расследует растрату средств в Глуховском горсовете
23.01.2017 17:59

Прокуратура расследует растрату средств в Глуховском горсовете

Следственным управлением ГУ НП в Сумской области расследуется уголовное производство по факту растраты денежных средств должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства...

20.01.2017 08:10

В прокуратуре Сумщины подвели итоги работы за 2016 год

Под председательством прокурора Сумской области Виталия Матвийчука состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались результаты работы органов прокуратуры области в 2016...

17.01.2017 12:55

Прокуратура заинтересовалась пытками в Ахтырской психбольнице

По факту возможных пыток пациентов психиатрической больницы начато уголовное производство....

26.12.2016 15:44

В Шостке прокуратура судиться за госимущество в 1,5 миллиона

Прокуратура в судебном порядке требует от арендатора вернуть в государственную собственность целостный имущественный комплекс стоимостью 1,5 млн грн....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.