В Конотопе вернули государству 500 га земли

По принципиальной позиции Конотопской местной прокуратуры решением апелляционного суда Сумской области в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 508,3 га стоимостью 5,2 млн грн.
Так, в июле 2016 года прокуратурой в Хозяйственный суд области в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Сумской области направлено исковое заявление о расторжении договора аренды указанных земельных участков государственной собственности, предоставленных частному сельскохозяйственному предприятию.
Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, основанием для обращения в суд стало невыполнение арендатором обязанности по целевому использованию части этих земель, а именно разорение сенокосов.
Однако суд первой инстанции не учел указанные обстоятельства, и только частично удовлетворил исковые требования прокуратуры. В то же время суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и обязал ответчиков расторгнуть заключенный договор, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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