В Конотопе поймали вора, который зарабатывал на жизнь кражами из недостроев Работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 29-летнего жителя Конотопа. Молодой человек в течение нескольких недель умудрился обокрасть четыре местных дома, где проводились строительные работы, откуда вынес дорогостоящие электроинструменты.

В дежурную часть отдела полиции за короткий промежуток времени с заявлениями о кражах обратились сразу четверо граждан. Пострадавшие жаловались, что неизвестный проникала в их нежилых домов, где проходят ремонтные работы, откуда похищала электроинструменты.

В полиции все факты зарегистрировали и начали проверку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось разыскать похищенные вещи и в дальнейшем установить личность предполагаемого вора. Им оказался 29-летний житель Конотопа. Последний нигде не работал, а зарабатывал себе на жизнь случайными заработками. Задержали мужчину по месту жительства его знакомого, у которого тот скрывался. И хотя сначала он оправдывался, что не имеет никакого отношения к кражам, под тяжестью неопровержимых доказательств своей преступной деятельности признался в содеянном.

Злоумышленник рассказал, что днем слонялся возле частных домов и смотрел, где проводятся строительные работы. Определившись с объектом, ночью шел «на дело». Путем повреждения окна или двери, проникал в недострой, откуда похищал электроинструменты, среди которых болгарки, дрели, шуруповерты и перфораторы. Добытое таким образом имущество сбывал на местном рынке скупщикам или гражданам. А заработанные средства тратил на спиртное и продукты питания.

Сейчас сотрудники полиции уже разыскали часть похищенного инструмента и вернули его владельцам. В отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), и, проведя полное досудебное расследование, направили производство в суд. Согласно действующему законодательству вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает

Отдел коммуникации полиции Сумской области.