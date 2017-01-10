Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30128

В Конотопе поймали вора, который зарабатывал на жизнь кражами из недостроев

Работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 29-летнего жителя Конотопа. Молодой человек в течение нескольких недель умудрился обокрасть четыре местных дома, где проводились строительные работы, откуда вынес дорогостоящие электроинструменты.

В дежурную часть отдела полиции за короткий промежуток времени с заявлениями о кражах обратились сразу четверо граждан. Пострадавшие жаловались, что неизвестный проникала в их нежилых домов, где проходят ремонтные работы, откуда похищала электроинструменты.

В полиции все факты зарегистрировали и начали проверку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось разыскать похищенные вещи и в дальнейшем установить личность предполагаемого вора. Им оказался 29-летний житель Конотопа. Последний нигде не работал, а зарабатывал себе на жизнь случайными заработками. Задержали мужчину по месту жительства его знакомого, у которого тот скрывался. И хотя сначала он оправдывался, что не имеет никакого отношения к кражам, под тяжестью неопровержимых доказательств своей преступной деятельности признался в содеянном.

Злоумышленник рассказал, что днем слонялся возле частных домов и смотрел, где проводятся строительные работы. Определившись с объектом, ночью шел «на дело». Путем повреждения окна или двери, проникал в недострой, откуда похищал электроинструменты, среди которых болгарки, дрели, шуруповерты и перфораторы. Добытое таким образом имущество сбывал на местном рынке скупщикам или гражданам. А заработанные средства тратил на спиртное и продукты питания.

Сейчас сотрудники полиции уже разыскали часть похищенного инструмента и вернули его владельцам. В отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), и, проведя полное досудебное расследование, направили производство в суд. Согласно действующему законодательству вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает 

Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
view counter

По тематике

Вчера 15:11

За выходные полиция Сумщины раскрыла одиннадцать краж

Раскрытие преступлений имущественной направленности - одно из приоритетных направлений деятельности полиции. Так, в течение двух последних суток правоохранители раскрыли одиннадцать...

24.01.2017 16:09

Работники конотопской полиции разоблачили группу домовых воров

По подозрению в совершении кражи конотопские полисмены открыли уголовное производство в отношении четырех мужчин, жителей города и района. Воспользовавшись отсутствием...

20.01.2017 09:10

В течение суток полиция Сумщины разоблачили четырех «любителей» чужих мобильных

Правоохранители отмечают: наиболее распространенной добычей воров становятся малогабаритные гаджеты, в том числе - и мобильные телефоны....

18.01.2017 09:15

На Сумщине подростки промышляли кражами и грабежами

Своими действиями трое 15-летних подростков причинили потерпевшим убытки на сумму более 30 тыс. гривен....

10.01.2017 17:35

За минувшие выходные полиция раскрыла семь краж чужого имущества

С начала нынешнего года на Сумщине зарегистрировано 50 краж, из которых 30 раскрыто. Только за три последних выходных дня на...

Новости

В Конотопе поймали вора, который зарабатывал на жизнь кражами из недостроев
Сегодня 16:30
На Сумщине поймали нарушителя границы на санях
Сегодня 15:50
Сумские самбисты завоевали шесть медалей на чемпионате Украины
Сегодня 15:21
За январь сумчане уплатили в бюджет четверть миллиарда
Сегодня 15:13
Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних
Сегодня 14:57
В Тростянце умер почетный гражданин города 1
Сегодня 14:49
В Сумах копы поймали двух «зайцев», сбежавших от таксиста
Сегодня 14:42
Сумские спасатели напомнили, где можно спрятаться от морозов
Сегодня 14:39
В Сумах произошла четверть всех ЧП области
Сегодня 14:33
На Сумщине освободили из снежного заноса легковушку и «скорую»
Сегодня 14:05
В Конотопе хотят создать завод по ремонту электротранспорта
Сегодня 13:54
Сумские таможенники изъяли приборы к огнестрельному оружию
Сегодня 13:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.