Полицейские Шостки уличили в краже из автомобиля 15-летнего подростка

На линию «102» от 50-летнего жителя Шостки поступило сообщение о краже - по словам мужчины, неизвестный злоумышленник обворовал его автомобиль.
На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.
Как выяснили правоохранители, вечером заявитель припарковал свою легковушку во дворе многоэтажки, однако забыл закрыть двери на ключ. Именно этим и воспользовался вор, стащивший из салона портативный телевизор.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже 15-летнего местного жителя.
«Парень с вполне приличной, хотя и не полной семьи, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Он уже попадал в поле зрения наших сотрудников за совершение кражи».
Подросток объяснил полицейским, что похищенный телевизор успел продать за 50 гривен, а деньги потратить на собственные нужды.
При проведении проверки на причастность парня к совершению иных подобных преступлений, правоохранители установили, что от рук школьника пострадала его знакомая, у которой он похитил недорогой мобильный телефон.
Сейчас в отношении парня следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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