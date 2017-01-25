Полицейские Шостки уличили в краже из автомобиля 15-летнего подростка Школьник соблазнился портативным телевизором, который находился в незапертом салоне припаркованного возле многоэтажки автомобиля.

На линию «102» от 50-летнего жителя Шостки поступило сообщение о краже - по словам мужчины, неизвестный злоумышленник обворовал его автомобиль.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, вечером заявитель припарковал свою легковушку во дворе многоэтажки, однако забыл закрыть двери на ключ. Именно этим и воспользовался вор, стащивший из салона портативный телевизор.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже 15-летнего местного жителя.

«Парень с вполне приличной, хотя и не полной семьи, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Он уже попадал в поле зрения наших сотрудников за совершение кражи».

Подросток объяснил полицейским, что похищенный телевизор успел продать за 50 гривен, а деньги потратить на собственные нужды.

При проведении проверки на причастность парня к совершению иных подобных преступлений, правоохранители установили, что от рук школьника пострадала его знакомая, у которой он похитил недорогой мобильный телефон.

Сейчас в отношении парня следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.