На Сумщине копы купили наркотиков на 2 тысячи Наркотического сырья на две тысячи гривен «приобрели» оперативники полиции у 41-летнего жителя Роменщины, задокументировав таким образом его противоправную деятельность. Теперь доморощенному «наркодилеру» грозит до десяти лет заключения.

Оперативники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области получили информацию о жителе Роменского района, который может заниматься реализацией наркотических веществ. Чтобы проверить сообщение и в случае его подтверждения задокументировать факт противоправной деятельности, сотрудники областного аппарата ГУНП вместе с местными полицейскими спланировали и провели ряд оперативных мероприятий.

Сначала правоохранители позвонили продавцу «дурман-зелья», и во время разговора обсудили цену, количество товара и договорились о дне встречи. Посему, когда 41-летний житель района передал полисменам пакет с оговоренными 5 стаканами конопли и получил за это 2000 гривен, его задержали. Отрицать своей причастности к преступлению мужчина не стал. Зато объясняет: дикорастущую коноплю он нашел еще летом, собрал «урожай» и решил его продать, поскольку нуждался в деньгах.

В дальнейшем при обыске дома подозреваемого оперативники нашли еще около 10 граммов приготовленного к употреблению подобного вещества.

«Сейчас все изъятое направлено на экспертизу, - комментирует событие начальник Раменского отдела полиции Юлия Загамула.- В отношении мужчины следователи открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление и хранение наркотических средств) и по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление.. или сбыт наркотических средств ...) Уголовного кодекса Украины».

За содеянное продавцу дурман-зелья может грозить до десяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.