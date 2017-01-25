На Сумщине полицейские вернули в сельский медпункт похищенное оборудование Фактически без медицинской помощи оставил жителей одного из сел района 28-летний житель Ахтырки. Ранее судимый мужчина обокрал фельдшерско-акушерский пункт, вынеся более десятка наименований медицинских приборов и оборудования.

На пульт «102» от 62-летней работницы фельдшерско-акушерского пункта одного из сел района поступило сообщение о краже. Женщина рассказала: придя на работу, она обнаружила повреждение входных дверей и исчезновение оборудования.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа Ахтырского отдела полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что «добычей» неизвестного злоумышленника стали приборы медицинского назначения - весы электронные медицинские, парафинонагреватель, стерилизатор, пинцеты, шпатели и иное металлическое оборудование.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых у них возникло подозрение о причастности к преступлению ранее судимого 28-летнего жителя Ахтырки.

«В ходе проверок подозрения наших розыскников полностью подтвердились, - рассказывает начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - На протяжении неполных суток оперативники задержали вора и изъяли у него похищенное медицинское оборудование, после чего подозреваемого доставили в отделение полиции».

В содеянном мужчина признается. Объясняет, что на преступление его толкнуло безденежье. В тот вечер он попросил своего товарища отвезти его в село, мол, забрать некоторые вещи. Прибыв на место, молодой человек попросил водителя подождать, пока он соберет и вынесет сумки. Через некоторое время он вернулся, и указал место, где можно забрать упакованные баулы. После чего, погрузив вещи, водитель отвез пассажира домой, в райцентр. По словам злоумышленника, он планировал похищенное продать. Однако ему помешали правоохранители.

Сейчас медицинское оборудование уже возвращено в ФАП. В отношении «охотника» за чужим имуществом следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), и проверяют его на причастность к иным аналогичным преступлениям. Злоумышленнику грозит очередной срок до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.