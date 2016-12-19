Сумские таможенники изъяли приборы к огнестрельному оружию Сегодня на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками пограничного отряда и управления СБУ в Сумской области обнаружены специальные приборы к огнестрельному оружию.

Товары выявлено при проведении таможенного контроля поезда сообщением «Москва - Одесса». Проводница вагона, гражданка Украины, призналась, что спрятала 6 кронштейнов для оружия MNT 978 в межпотолочном пространстве. Она пыталась скрыть товар в вентиляционной полости над котлом для подогрева воды. Чтобы добраться до «тайника», пришлось разбирать потолок над котлом.

По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».

Товары изъяты. Дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.