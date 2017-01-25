На Сумщине освободили из снежного заноса легковушку и «скорую» 6 февраля в 14:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Могрица Сумского района в поле в снежный занос в кювете попал легковой автомобиль «Volkswagen».

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Преодолев расстояние в 24 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля КамАЗ повышенной проходимости легковушку освободили из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили до безопасного участка пути. Всего в оказании помощи были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

В этот же день в 19:25 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в окрестностях г. Сумы (район аэропорта) в снежный занос попала «карета» экстренной медицинской помощи, направлявшейся по вызову в Центральную городскую больницу. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Преодолев расстояние в 12 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля КамАЗ повышенной проходимости они освободили из снежного заноса «скорую» и отбуксировали ее на 200 м до безопасного участка пути. Всего к оказанию помощи были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники.