Сумские спасатели напомнили, где можно спрятаться от морозов 7-8 февраля ожидается значительное похолодание. В Сумской области температура снизится ночью до 20-26 градусов, днем - до 9-15 градусов мороза.

9 февраля ночная температура снизится до 18-23 градусов, дневная - существенно не изменится. На дорогах гололедица.

Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. По наблюдениям медиков количество таких больных увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, специалисты рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур. Уважаемые граждане! Будьте осторожны, особенно во время пребывания на улице.