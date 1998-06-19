Сумские спасатели напомнили, где можно спрятаться от морозов

9 февраля ночная температура снизится до 18-23 градусов, дневная - существенно не изменится. На дорогах гололедица.
Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. По наблюдениям медиков количество таких больных увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, специалисты рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур. Уважаемые граждане! Будьте осторожны, особенно во время пребывания на улице.
Напомним перечень пунктов обогрева на территории Сумской области:
№
з/п
Населений пункт
Адреса, назва об’єкта
Контактний телефон
Відомча приналежність
м. Суми
1.
м. Суми
СМКЛ № 1 - приймальне відділення стаціонару, вул. 20 років Перемоги, 13
701-313
комунальна установа
2.
м. Суми
СМКЛ № 1 - травмпункт поліклінічного відділення №1, вул. 20 років Перемоги,13
701-330
комунальна установа
3.
м. Суми
СМКЛ № 4 - інфекційне відділення стаціонару, вул.Металургів, 38
68-62-67
68-62-12
22-27-59
комунальна установа
4.
м. Суми
СМДКЛ - стаціонар, вул.Троїцька, 28
66-18-66
комунальна установа
5.
м. Суми
СМДКЛ - дитяча поліклініка № 2, вул. Д.Коротченка, 3
66-18-80
комунальна установа
6.
м. Суми
Пологовий будинок гінекологічне відділення, вул. Троїцька, 20
66-59-56
комунальна установа
7.
м. Суми
Центр реінтеграції бездомних осіб, вул. Робітниче селище, 14
24-53-05
комунальна установа
Шосткинський район
8.
м. Шостка
Наркологічно-психологічне відділення поліклініки № 5, вул. Квітки Цісик, 8А
4-76-72
МОЗ
9.
м. Шостка
Дитяча лікарня, вул. Миру, 23
6-24-33
МОЗ
10.
м. Шостка
ЦРЛ, вул. Щедріна,1
4-61-43
МОЗ
Охтирський район
11.
м. Охтирка
ЦРЛ, поліклінічне відділення, вул. Петропавлівська, 15,
2-21-55
місцеві органи влади
12.
м. Охтирка
ЦРЛ, терапевтичне відділення, вул. Петропавлівська, 15,
6-19-98
місцеві органи влади
13.
м. Охтирка
ЦРЛ, приймальне відділення, вул. Сумська, 57,
6-14-59
місцеві органи влади
14.
м. Охтирка
Швидка медична допомога вул. Сумська, 57,
103
місцеві органи влади
15.
м. Охтирка
Дитяче відділення КЗ "Охтирська ЦРЛ" вул. Зарічна, 30,
6-30-64
місцеві органи влади
16.
с. Грунь
Сільська дільнича лікарня, вул. Леніна, 44,
9-13-37
місцеві органи влади
17.
с. Комиші
Сільська дільнича лікарня, вул. Крупської, 3,
7-92-40
місцеві органи влади
18.
с. Куземин
Сільська дільнича лікарня, вул. Кушніренко, 55,
7-82-86
місцеві органи влади
19.
с. Хухра
Сільська дільнича лікарня, вул.Фрунзе,11,
93-3-03
місцеві органи влади
20.
смт. Чупахівка
Сільська лікарня, вул. Леніна,23,
90-2-65
місцеві органи влади
21.
с. Грунь
Відділення стаціонарного догляду, Охтирського теротиріального центру вул. Леніна, 44а,
066-810-71-50
місцеві органи влади
22.
с. Чернеччина
Відділення стаціонарного догляду Охтирського теротиріального центру, вул. Петровського, 12,
050-407-71-88
місцеві органи влади
Ямпільський район
23.
смт. Ямпіль
ЦРЛ, вул. Незалежна, 38,
2-19-91
Ямпільська районна рада
24.
смт. Свеса
Селищна лікарня, вул. Пушкіна, 25,
6-32-04
Свеська селищна рада
25.
м. Дружба
Міська лікарня вул. Заводська, 6,
4-32-04
Дружбівська міська рада
Краснопільський район
26.
смт. Краснопілля
ЦРЛ, вул.Перемоги, 24,
7-14-80
Районна рада
27.
смт. Угроїди
МПК, вул. Трофімова 3,
7-31-55
сільська рада
28.
с. Великий Бобрик
МПК, вул. Залізняцька, 8,
7-64-44
сільська рада
29.
с. Мала Рибиця
МПК, вул. Колхозна, 5,
7-47-44
сільська рада
30.
с. Мезенівка
Мезенівська АЗПСМ, вул. Першотравнева,
7-14-80
сільська рада
31.
с. Миропілля
Миропільська СЛА, вул. Леніна,44,
7-14-80
сільська рада
32.
с.Осоївка
МПК, вул.Садова, 39,
7-76-44
сільська рада
33.
с. Покровка
МПК, вул. Жовтнева, б/н,
7-67-83
сільська рада
34.
с. Рясне
Ряснянська АЗПСМ, вул. Перемоги, 61,
7-14-80
сільська рада
35.
с. Славгород
МПК, вул. Охтирська, 4,
7-63-80
сільська рада
36.
с. Сінне
МПК, вул. Сабліна,1,
7-46-17
сільська рада
37.
с. Хмелівка
МПК, вул. Центральна, 12,
7-71-44
сільська рада
38.
с. Чернеччина
МПК, вул.Заводська,1а,
7-61-44
сільська рада
Конотопський район
39.
м. Конотоп
Міська лікарня, терапевтичне відділення вул.Б. Олійника, 88
9-22-27
9-32-89
комунальна власність
40.
м. Конотоп
ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» інфекційне відділення вул. Миколи Амосова, 4
6-62-57
6-60-52
комунальна власність
41.
с. Бочечки
прміщення МПК
5-76-35
комунальна власність
42.
с. В'язове
прміщення МПК
5-94-90
комунальна власність
43.
с. Красне
прміщення МПК
097-889-24-63
комунальна власність
В. Писарівський район
44.
смт. В.Писарівка
Пункт невідкладної медичної допомоги ЦРЛ вул. Коцюбинського,5,
5-11-03
МОЗ
45.
смт. В.Писарівка
Терапевтичне відділення ЦРЛ, вул. Коцюбинського, 5,
5-13-63
МОЗ
46.
смт. В.Писарівка
В.Писарівське ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП України в Сумській області, вул. Незалежності, 10,
5-11-02
МВС
Роменський район
47.
с. Андріяшівка
прміщення МПК
9-34-17
Андріяшівська сільська рада
48.
с. Бобрик
прміщення МПК
9-46-19
Бобрицька сільська рада
49.
с. Василівка
прміщення МПК
9-75-46
Василівська сільська рада
50.
с. Довгополівка
прміщення МПК
9-69-01
Довгополівська сільська рада
51.
с. Голінка
прміщення МПК
9-71-34
Н. Гребельська сільська рада
52.
с. Кашпури
приміщення гаражу ДП ДГ «Іскра»
9-40-36
ДП «ДГ»Іскра»
53.
с. Перехрестівка
приміщення гаражу ДП «ДГ АФ «Надія»
9-26-39
ДП «ДГ АФ «Надія»
54.
с. Сулими
приміщення МПК
9-15-38
Сулимівська сільська рада
55.
с. Хмелів
приміщення МПК
9-16-10
Хмелівська сільська рада
56.
с. Ярошівка
приміщення МПК
9-04-32
Ярошівська сільська рада
Путивльський район
57.
м. Путивль
ЦРЛ, вул. Глухівська, 1
103, 5-18-07
МОЗ
58.
с. Мазівка
Мазівська сільська рада
4-74-56
сільська рада
Недригайлівський район
59.
смт. Недригайлів
ЦРЛ, вул. Шкільна, 12,
5-28-40
МОЗ
Л. Долинський район
60.
смт. Л.Долина
ЦРЛ, вул. Лікарняна, 3,
5-13-84
МОЗ
Лебединський район
61.
с. Штепівка
Штепівська АЗПСМ с.Штепівка, вул. Роменська, 36
3-14-03
МОЗ
62.
м. Лебедин
ЦРЛ, приймальне відділення вул. Першогвардійська, 17,
2-26-50
МОЗ
63.
м. Лебедин
ЦРЛ, відділення екстреної допомоги, вул. Першогвардійська, 17,
2-34-00
МОЗ
Глухівський район
64.
м. Глухів
Глухівський міськвиконком, вул. Шевченка, 6
65.
м. Глухів
ЦРЛ, приймальне відділення ,вул. Інститутська, 3
66.
м. Глухів
ЦРЛ, дитяче відділення, вул. Інститутська, 3
67.
м. Глухів
3-я обласна психіатрична лікарня, вул. Інститутська, 3
68.
м. Глухів
Автостанція, майдан Соборний, 2
69.
м. Глухів
Залізничний вокзал “Глухів”, вул. Вокзальна, 1
Білопільський район
70.
м. Білопілля
ЦРЛ, вул. Маяковського, 27
9-10-42
комунальна установа
71.
смт. Улянівка
Лікарня, площа В. Колесника, 5
9-32-03
органи місцевого самоврядування
72.
смт. Миколаївка
Лікарня, вул. Поповича, 31
9-73-06
органи місцевого самоврядування
73.
с. Річки
Лікарня, вул.Шкільна, 10
9-40-91
органи місцевого самоврядування
С. Будський район
74.
м. Середина-Буда
ЦРЛ, вул. Вокзальна, 29
103
комунальна установа
75.
смт. Зноб-Новгородське
Селищна лікарня, вул. Шкільна, 17
7-31-03
органи місцевого самоврядування
Кролевецький район
76.
м. Кролевець
Залізничний вокзал, вул. Виноградова, 10
5-12-85
77.
м. Кролевець
ЦРЛ, бульвар Шевченка, 57
5-27-31
Буринський район
78.
м. Буринь
ЦРЛ ім. професора М.П.Новаченка, вул. Кутузова, 15
2-30-77
МОЗ
Тростянецький район
79.
м.Тростянець
ЦРЛ, вул. Нескучанська , 7
5-10-01
МОЗ
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