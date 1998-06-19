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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39170

Сумские спасатели напомнили, где можно спрятаться от морозов

7-8 февраля ожидается значительное похолодание. В Сумской области температура снизится ночью до 20-26 градусов, днем - до 9-15 градусов мороза.

9 февраля ночная температура снизится до 18-23 градусов, дневная - существенно не изменится. На дорогах гололедица.

Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. По наблюдениям медиков количество таких больных увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, специалисты рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур. Уважаемые граждане! Будьте осторожны, особенно во время пребывания на улице.

К сведению

Напомним перечень пунктов обогрева на территории Сумской области:

з/п

Населений пункт

Адреса, назва об’єкта

Контактний телефон

Відомча приналежність

 

м. Суми

 

1.

м. Суми

СМКЛ № 1 - приймальне відділення стаціонару, вул. 20 років Перемоги, 13

701-313

комунальна установа

 

2.

м. Суми

СМКЛ № 1 - травмпункт поліклінічного відділення №1, вул. 20  років Перемоги,13

701-330

комунальна установа

 

3.

м. Суми

СМКЛ № 4 - інфекційне відділення стаціонару, вул.Металургів, 38

68-62-67

68-62-12

22-27-59

комунальна установа

 

4.

м. Суми

СМДКЛ - стаціонар, вул.Троїцька, 28

66-18-66

комунальна установа

 

5.

м. Суми

СМДКЛ - дитяча поліклініка № 2, вул. Д.Коротченка, 3

66-18-80

комунальна установа

 

6.

м. Суми

Пологовий будинок гінекологічне відділення, вул. Троїцька, 20 

66-59-56

комунальна установа

 

7.

м. Суми

Центр реінтеграції бездомних осіб, вул. Робітниче селище, 14

24-53-05

комунальна установа

 

Шосткинський район

 

8.

м. Шостка

Наркологічно-психологічне відділення поліклініки № 5, вул. Квітки Цісик, 8А

4-76-72

МОЗ

 

9.

м. Шостка

Дитяча лікарня, вул. Миру, 23

6-24-33

МОЗ

 

10.

м. Шостка

ЦРЛ, вул. Щедріна,1

4-61-43

МОЗ

 

Охтирський район

 

11.

м. Охтирка

ЦРЛ, поліклінічне відділення, вул. Петропавлівська, 15,

2-21-55

місцеві органи влади

 

12.

м. Охтирка

ЦРЛ, терапевтичне відділення, вул. Петропавлівська, 15,

6-19-98

місцеві органи влади

 

13.

м. Охтирка

ЦРЛ, приймальне відділення, вул. Сумська, 57,

6-14-59

місцеві органи влади

 

14.

м. Охтирка

Швидка медична допомога вул. Сумська, 57,

103

місцеві органи влади

 

15.

м. Охтирка

Дитяче відділення КЗ "Охтирська ЦРЛ" вул. Зарічна, 30,

6-30-64

місцеві органи влади

 

16.

с. Грунь

Сільська дільнича лікарня, вул. Леніна, 44,

9-13-37

місцеві органи влади

 

17.

с. Комиші

Сільська дільнича лікарня, вул. Крупської, 3,

7-92-40

місцеві органи влади

 

18.

с. Куземин

Сільська дільнича лікарня, вул. Кушніренко, 55,

7-82-86

місцеві органи влади

 

19.

с. Хухра

Сільська дільнича лікарня, вул.Фрунзе,11,

93-3-03

місцеві органи влади

 

20.

смт. Чупахівка

Сільська лікарня, вул. Леніна,23,

90-2-65

місцеві органи влади

 

21.

с. Грунь

Відділення стаціонарного догляду, Охтирського теротиріального центру вул. Леніна, 44а,

066-810-71-50

місцеві органи влади

 

22.

с. Чернеччина

Відділення стаціонарного догляду Охтирського теротиріального центру, вул. Петровського, 12,

050-407-71-88

місцеві органи влади

 

Ямпільський район

 

23.

смт. Ямпіль

ЦРЛ, вул. Незалежна, 38,

2-19-91

Ямпільська районна рада

 

24.

смт. Свеса

Селищна лікарня, вул. Пушкіна, 25,

6-32-04

Свеська селищна рада

 

25.

м. Дружба

Міська лікарня вул. Заводська, 6,

4-32-04

Дружбівська міська рада

 

Краснопільський район

 

26.

смт. Краснопілля

ЦРЛ, вул.Перемоги, 24,

7-14-80

Районна рада

 

27.

смт. Угроїди

МПК, вул. Трофімова 3,

7-31-55

сільська рада

 

28.

с. Великий Бобрик

МПК, вул. Залізняцька, 8, 

7-64-44

сільська рада

 

29.

с. Мала Рибиця

МПК, вул. Колхозна, 5, 

7-47-44

сільська рада

 

30.

с. Мезенівка

Мезенівська АЗПСМ, вул. Першотравнева,

7-14-80

сільська рада

 

31.

с. Миропілля

Миропільська СЛА, вул. Леніна,44,

7-14-80

сільська рада

 

32.

с.Осоївка

МПК, вул.Садова, 39,

7-76-44

сільська рада

 

33.

с. Покровка

МПК, вул. Жовтнева, б/н,

7-67-83

сільська рада

 

34.

с. Рясне

Ряснянська АЗПСМ, вул. Перемоги, 61,

7-14-80

сільська рада

 

35.

с. Славгород

МПК, вул. Охтирська, 4,

7-63-80

сільська рада

 

36.

с. Сінне

МПК, вул. Сабліна,1,

7-46-17

сільська рада

 

37.

с. Хмелівка

МПК, вул. Центральна, 12,

7-71-44

сільська рада

 

38.

с. Чернеччина

МПК, вул.Заводська,1а,

7-61-44

сільська рада

 

Конотопський район

 

39.

м. Конотоп

Міська лікарня, терапевтичне відділення вул.Б. Олійника, 88

9-22-27

9-32-89

комунальна власність

 

40.

м. Конотоп

ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» інфекційне відділення вул. Миколи Амосова, 4

6-62-57

6-60-52

комунальна власність

 

41.

с. Бочечки

прміщення МПК

5-76-35

комунальна власність

 

42.

с. В'язове

прміщення МПК

5-94-90

комунальна власність

 

43.

с. Красне

прміщення МПК

097-889-24-63

комунальна власність

 

В. Писарівський район

 

44.

смт. В.Писарівка

Пункт невідкладної медичної допомоги ЦРЛ вул. Коцюбинського,5,

5-11-03

МОЗ

 

45.

смт. В.Писарівка

Терапевтичне відділення ЦРЛ, вул. Коцюбинського, 5,

5-13-63

МОЗ

 

46.

смт. В.Писарівка

В.Писарівське ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП України в Сумській області, вул. Незалежності, 10,

5-11-02

МВС

 

Роменський район

 

47.

с. Андріяшівка

прміщення МПК

9-34-17

Андріяшівська сільська рада

 

48.

с. Бобрик

прміщення МПК

9-46-19

Бобрицька сільська рада

 

49.

с. Василівка

прміщення МПК

9-75-46

Василівська сільська рада

 

50.

с. Довгополівка

прміщення МПК

9-69-01

Довгополівська сільська рада

 

51.

с. Голінка

прміщення МПК

9-71-34

Н. Гребельська сільська рада

 

52.

с. Кашпури

приміщення гаражу ДП ДГ «Іскра»

9-40-36

ДП «ДГ»Іскра»

 

53.

с. Перехрестівка

приміщення гаражу ДП «ДГ АФ «Надія»

9-26-39

ДП «ДГ АФ «Надія»

 

54.

с. Сулими

приміщення МПК

9-15-38

Сулимівська сільська рада

 

55.

с. Хмелів

приміщення МПК

9-16-10

Хмелівська сільська рада

 

56.

с. Ярошівка

приміщення МПК

9-04-32

Ярошівська сільська рада

 

Путивльський район

 

57.

м. Путивль

ЦРЛ, вул. Глухівська, 1

103, 5-18-07

МОЗ

 

58.

с. Мазівка

Мазівська сільська рада

4-74-56

сільська рада

 

Недригайлівський район

 

59.

смт. Недригайлів

ЦРЛ, вул. Шкільна, 12,

5-28-40

МОЗ

 

Л. Долинський район

 

60.

смт. Л.Долина

ЦРЛ, вул. Лікарняна, 3,

5-13-84

МОЗ

 

Лебединський район

 

61.

с. Штепівка

Штепівська АЗПСМ  с.Штепівка, вул. Роменська, 36

3-14-03

МОЗ

 

62.

м. Лебедин

ЦРЛ, приймальне відділення вул. Першогвардійська, 17, 

2-26-50

МОЗ

 

63.

м. Лебедин

ЦРЛ, відділення екстреної допомоги, вул. Першогвардійська, 17,

2-34-00

МОЗ

 

Глухівський район

 

64.

м. Глухів

Глухівський міськвиконком, вул. Шевченка, 6

 

65.

м. Глухів

ЦРЛ, приймальне відділення ,вул. Інститутська, 3

 

66.

м. Глухів

ЦРЛ, дитяче відділення, вул. Інститутська, 3

 

67.

м. Глухів

3-я обласна психіатрична лікарня, вул. Інститутська, 3

 

68.

м. Глухів

Автостанція, майдан Соборний, 2

 

69.

м. Глухів

Залізничний вокзал “Глухів”, вул. Вокзальна, 1

 

Білопільський район

 

70.

м. Білопілля

ЦРЛ, вул. Маяковського, 27

9-10-42

комунальна установа

 

71.

смт. Улянівка

Лікарня, площа В. Колесника, 5

9-32-03

органи місцевого самоврядування

 

72.

смт. Миколаївка

Лікарня, вул. Поповича, 31

9-73-06

органи місцевого самоврядування

 

73.

с. Річки

Лікарня, вул.Шкільна, 10

9-40-91

органи місцевого самоврядування

 

С. Будський район

 

74.

м. Середина-Буда

ЦРЛ, вул. Вокзальна, 29

103

комунальна установа

 

75.

смт. Зноб-Новгородське

Селищна лікарня, вул. Шкільна, 17

7-31-03

органи місцевого самоврядування

 

Кролевецький район

 

76.

м. Кролевець

Залізничний вокзал, вул. Виноградова, 10

5-12-85

77.

м. Кролевець

ЦРЛ, бульвар Шевченка, 57

5-27-31

Буринський район

 

78.

м. Буринь

ЦРЛ ім. професора М.П.Новаченка, вул. Кутузова, 15

2-30-77

МОЗ

 

Тростянецький район

 

79.

м.Тростянець

ЦРЛ, вул. Нескучанська , 7

5-10-01

МОЗ

 

Общество Морозы
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