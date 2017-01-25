В Сумах копы поймали двух «зайцев», сбежавших от таксиста

4 февраля, около 6 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Гамалия. Оперативно прибывшие на место вызова полицейские обнаружили таксиста, который объяснил, что перевозил 3 мужчин с проспекта Михаила Лушпы на конечную остановку Герасима Кондратьева.
Во время поездки пассажиры попросили свернуть на улицу Гамалия, чтобы снять средства из банкомата. Подойдя к нему, граждане бросились наутек. Получив приметы беглецов, патрульные начали их поиски.
Через некоторое время, на улице Лебединской, полицейские заметили 2 мужчин, которые отвечали ориентированию. Общаясь со стражами порядка, они нервничали. Таксист узнал их.
Полицейские доставили 20- и 21-летних граждан в Сумское отделение полиции.
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