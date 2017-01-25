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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42292

В Сумах копы поймали двух «зайцев», сбежавших от таксиста

Патрульные задержали двух сбежавших граждан, которые не рассчитались с таксистом.

4 февраля, около 6 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Гамалия. Оперативно прибывшие на место вызова полицейские обнаружили таксиста, который объяснил, что перевозил 3 мужчин с проспекта Михаила Лушпы на конечную остановку Герасима Кондратьева.

Во время поездки пассажиры попросили свернуть на улицу Гамалия, чтобы снять средства из банкомата. Подойдя к нему, граждане бросились наутек. Получив приметы беглецов, патрульные начали их поиски.

Через некоторое время, на улице Лебединской, полицейские заметили 2 мужчин, которые отвечали ориентированию. Общаясь со стражами порядка, они нервничали. Таксист узнал их.

Полицейские доставили 20- и 21-летних граждан в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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