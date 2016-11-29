В Тростянце умер почетный гражданин города Сегодня, 7 февраля, на 91-м году ушел из жизни Анатолий Александрович Гурин.

Об этом сообщает Тростянецкий городской совет. Анатолий Гурин был уважаемым и известным в городе человек, участником боевых действий Второй мировой войны, заслуженным работником железнодорожного транспорта Украины, почетным гражданином Тростянца.

Анатолий Александрович Гурин родился 12 августа 1926 года в Чулимском районе Новосибирской области. Трудовой путь начал в годы Второй мировой войны помощником машиниста паровоза в колонне особого резерва. За плечами Анатолия Александровича 55-летний стаж работы на железной дороге. На каждом из участков работы (работал он машинистом паровоза, тепловоза, машинистом-инструктором локомотивных бригад, избирался председателем профсоюза) проявил себя высококвалифицированным и ответственным специалистом, справедливым и руководителем, надежным другом, добропорядочным человеком. После выхода на пенсию возглавил совет ветеранов локомотивного депо «Смородино».

Анатолий Александрович избирался депутатом Верховного Совета двух созывов - в 1967 и 1975 годах. Как депутат Верховной Совета уделял большое внимание развитию города. При его участии был достроен хлебозавод «Железнодорожник», по его инициативе в 2001 году открыт мемориал «Воинам-освободителям».

В разные периоды своего непростого, насыщенного испытаниями и работой жизни Анатолий Александрович Гурин был удостоен таких наград: орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Отечественной войны, орден «За мужество», медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд». Ему были присвоены звания: «Заслуженный работник железнодорожного транспорта Украины», «Почетный железнодорожник». В 2010 году Анатолий Александрович получил награду «Почетный гражданин города Тростянец».