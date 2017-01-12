Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57173

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних

4-7 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2001-2002 г.р.

В соревнованиях приняли участие пять команда (четыре - сумские), которые сыграли круговой турнир.

Лучшей командой Украины, обыграв всех соперников, стала команда СДЮШОР «Динамо»-2 под руководством Виктории Матвеенко. В решающем по сути матче со счетом 3:2 была обыграна первая динамовская команда (тренер – Наталья Кукарина), которая стала второй. Бронзовые награды достались Сборной Полтавской области.

Лучшим игроком соревнований стала Алина Танченко из команды чемпионок.

Спорт Индорхоккей
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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