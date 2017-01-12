Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних

В соревнованиях приняли участие пять команда (четыре - сумские), которые сыграли круговой турнир.
Лучшей командой Украины, обыграв всех соперников, стала команда СДЮШОР «Динамо»-2 под руководством Виктории Матвеенко. В решающем по сути матче со счетом 3:2 была обыграна первая динамовская команда (тренер – Наталья Кукарина), которая стала второй. Бронзовые награды достались Сборной Полтавской области.
Лучшим игроком соревнований стала Алина Танченко из команды чемпионок.
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