Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних 4-7 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2001-2002 г.р.

В соревнованиях приняли участие пять команда (четыре - сумские), которые сыграли круговой турнир.

Лучшей командой Украины, обыграв всех соперников, стала команда СДЮШОР «Динамо»-2 под руководством Виктории Матвеенко. В решающем по сути матче со счетом 3:2 была обыграна первая динамовская команда (тренер – Наталья Кукарина), которая стала второй. Бронзовые награды достались Сборной Полтавской области.

Лучшим игроком соревнований стала Алина Танченко из команды чемпионок.