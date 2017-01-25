На Сумщине поймали мошенницу-наркоманку, обокравшую свою бабушку В Недригайловском районе работники полиции открыли уголовное производство в отношении 27-летней сумчанки. Женщину обвиняют в мошенничеств в отношении своей бабушки.

С заявлением о пропаже денег с двух банковских карточек к работникам Недригайловского отделения полиции обратилась 65-летняя женщина. Она жаловалась, что с ее пенсионной и кредитной карты пропало более шести тысяч гривен, к которым, по ее словам, причастна ее внучка.

Подозреваемой – 27 лет. Живет вместе с четырехмесячной дочкой у своей бабушки. Женщина находится на заместительной терапии в Сумском наркодиспансере и иногда ездит в Сумы на лечение.

Последний раз, как узнали полицейские, ей позвонили будто бы из больницы, и она снова поехала в Сумы. Но вместо того, чтобы поскорее вернуться домой, где она оставили маленького ребенка, та решила погулять и пожить за счет своей бабушки.

Как рассказала пенсионерка, внучка постоянно ей звонила и просила сообщить ей цифры, которые приходят ей в смс-сообщении, после чего она узнала, что с ее пенсионной карточки исчезли полторы тысячи гривен, а с кредитной – четыре тысячи восемьсот гривен.

Во время проверки сотрудники полиции уже доказали причастность женщины к совершению мошенничества в отношении своей близкой родственницы. К тому же, говорят правоохранители, злоумышленницу подозревают и в других имущественных преступлениях. Досудебное следствие продолжается. Пока в отношении молодой мамы следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уплату немалого штрафа или ограничения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.