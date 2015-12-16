Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21162

Сумские самбисты завоевали шесть медалей на чемпионате Украины

3-5 февраля в Одессе проходил молодежный чемпионат Украины по самбо.

Соревнования, в которых приняли участие более 400 участников из 21 региона Украины, были отборочными в юношескую и юниорскую сборные.

В пятницу определились чемпионы и призеры среди юношей и девушек (до 18 лет) по спортивному самбо. Сумские самбисты взяли четыре бронзовые награды: Дмитрий Нагорный (60 кг), Владислав Тютюнник (65 кг), Валерия Ващенко (48 кг) и Юлия Вороненко (52 кг). В субботу еще одну бронзу в копилку сборной Сумщины положила Елизавета Дидоренко (44 кг).

А в воскресенье определились победители и призеры соревнований среди юниоров (до 20 лет). Здесь Сумщина отметилась всего одной медалью – снова бронзу завоевал Дмитрий Нагорный (62 кг).

Спорт Самбо
view counter

По тематике

Сумчанин выиграл кубок Украины по самбо
13.09.2016 08:44

Сумчанин выиграл кубок Украины по самбо

8-12 сентября в Киеве проходили соревнования на Кубок Украины по самбо....

Сумские самбисты успешно выступили на Харьковщине
28.04.2016 11:21

Сумские самбисты успешно выступили на Харьковщине

24 апреля самбисты Сумщины приняли участие в V Всеукраинском турнире по спортивному самбо среди девушек и юношей 2001-2002, 2003-2004...

09.02.2016 09:00

Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины

5-6 февраля в Харькове проходил чемпионат Украины по самбо....

Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины
26.01.2016 13:15

Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины

23-24 января в Киеве в манеже ЦСК ВСУ проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек старшего возраста...

Сумские самбисты привезли из Харькова награды
16.12.2015 12:42

Сумские самбисты привезли из Харькова награды

13 декабря в Харькове состоялся ИХ традиционный турнир по борьбе самбо, посвященный памяти тренера СК «Олимп» Ю.Федоровича среди юношей 2004-2005,...

Новости

В Конотопе поймали вора, который зарабатывал на жизнь кражами из недостроев
Сегодня 16:30
На Сумщине поймали нарушителя границы на санях
Сегодня 15:50
Сумские самбисты завоевали шесть медалей на чемпионате Украины
Сегодня 15:21
За январь сумчане уплатили в бюджет четверть миллиарда
Сегодня 15:13
Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних
Сегодня 14:57
В Тростянце умер почетный гражданин города 1
Сегодня 14:49
В Сумах копы поймали двух «зайцев», сбежавших от таксиста
Сегодня 14:42
Сумские спасатели напомнили, где можно спрятаться от морозов
Сегодня 14:39
В Сумах произошла четверть всех ЧП области
Сегодня 14:33
На Сумщине освободили из снежного заноса легковушку и «скорую»
Сегодня 14:05
В Конотопе хотят создать завод по ремонту электротранспорта
Сегодня 13:54
Сумские таможенники изъяли приборы к огнестрельному оружию
Сегодня 13:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.