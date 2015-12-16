Сумские самбисты завоевали шесть медалей на чемпионате Украины

Соревнования, в которых приняли участие более 400 участников из 21 региона Украины, были отборочными в юношескую и юниорскую сборные.
В пятницу определились чемпионы и призеры среди юношей и девушек (до 18 лет) по спортивному самбо. Сумские самбисты взяли четыре бронзовые награды: Дмитрий Нагорный (60 кг), Владислав Тютюнник (65 кг), Валерия Ващенко (48 кг) и Юлия Вороненко (52 кг). В субботу еще одну бронзу в копилку сборной Сумщины положила Елизавета Дидоренко (44 кг).
А в воскресенье определились победители и призеры соревнований среди юниоров (до 20 лет). Здесь Сумщина отметилась всего одной медалью – снова бронзу завоевал Дмитрий Нагорный (62 кг).
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