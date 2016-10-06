«Сумыжилкомсервис» непрозорро купил бульдозер за 1,7 миллиона? С целью защиты государственных интересов в сфере публичных закупок прокуратурой области предъявлен иск к коммунальному предприятию «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета, ООО «ПКК «Альянсремтрактор» о признании недействительными решения конкурсных торгов, договора о государственной закупке и взыскания в местный бюджет г. Сумы 1,7 млн грн.

Так, в апреле-июле прошлого года указанное коммунальное предприятие осуществило государственную закупку бульдозера для складирования твердых бытовых отходов, который должен был быть только определенной марки, новым, не ранее 2015 года выпуска, в заводском исполнении.

Вместе с тем, как установлено прокуратурой области, условия конкурсной документации являются дискриминационными, ограничивают конкуренцию и, вообще, не могли быть выполнены потенциальными участниками, поскольку по данным производителя, производство таких бульдозеров прекращено еще в 2002 году.

Более того, отклонив более экономически выгодные предложения участников (на суммы 846 тыс. грн и 1295 тыс. грн) на том основании, что предложенные ими бульдозеры не являются новыми, в заводском исполнении, заказчик, вопреки принципу недискриминации, заключил договор государственных закупок с предприятием -победителя торгов по поставке бульдозера стоимостью 1699 тыс. грн, который, очевидно, не мог быть новым. Кроме этого, заказчиком допущено другие нарушения требований законодательства об осуществлении государственных закупок, которые, по мнению прокурора, свидетельствуют о недействительности результатов открытых торгов и заключенного по их результатам договора, а, следовательно, имеются основания для взыскания в пользу местного бюджета средств уплаченных за приобретение бульдозера .

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Васянович, постановлением хозяйственного суда Сумской области от 27.01.2017 производство по этому делу открыто, на данный момент его рассмотрение продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.