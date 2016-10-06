Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22261

«Сумыжилкомсервис» непрозорро купил бульдозер за 1,7 миллиона?

С целью защиты государственных интересов в сфере публичных закупок прокуратурой области предъявлен иск к коммунальному предприятию «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета, ООО «ПКК «Альянсремтрактор» о признании недействительными решения конкурсных торгов, договора о государственной закупке и взыскания в местный бюджет г. Сумы 1,7 млн грн.

Так, в апреле-июле прошлого года указанное коммунальное предприятие осуществило государственную закупку бульдозера для складирования твердых бытовых отходов, который должен был быть только определенной марки, новым, не ранее 2015 года выпуска, в заводском исполнении.

Вместе с тем, как установлено прокуратурой области, условия конкурсной документации являются дискриминационными, ограничивают конкуренцию и, вообще, не могли быть выполнены потенциальными участниками, поскольку по данным производителя, производство таких бульдозеров прекращено еще в 2002 году.

Более того, отклонив более экономически выгодные предложения участников (на суммы 846 тыс. грн и 1295 тыс. грн) на том основании, что предложенные ими бульдозеры не являются новыми, в заводском исполнении, заказчик, вопреки принципу недискриминации, заключил договор государственных закупок с предприятием -победителя торгов по поставке бульдозера стоимостью 1699 тыс. грн, который, очевидно, не мог быть новым. Кроме этого, заказчиком допущено другие нарушения требований законодательства об осуществлении государственных закупок, которые, по мнению прокурора, свидетельствуют о недействительности результатов открытых торгов и заключенного по их результатам договора, а, следовательно, имеются основания для взыскания в пользу местного бюджета средств уплаченных за приобретение бульдозера .

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Васянович, постановлением хозяйственного суда Сумской области от 27.01.2017 производство по этому делу открыто, на данный момент его рассмотрение продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право ProZorro Сумыжилкомсервис
view counter

По тематике

25.01.2017 11:55

Сумской горсовет пытался купить обезьяну-капуцина через Prozorro

В управлении науки и образования Сумского горсовета через сайт Prozorro пытались купить экзотических животных - обезьяну-капуцина, карликовую обезьяну беловуху-игрунку и...

29.12.2016 16:59

На Сумщине сэкономили 52 миллиона на публичных закупках

По количеству проведенных торгов через электронную систему Prozorro в 2016 году Сумская область заняла 11 место среди 24 регионов Украины....

29.12.2016 13:31

В Сумах отменили Prozorro для закупок питания детей, пациентов больниц и ремонтов лифтов

Сегодня, 29 декабря, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутаты почти минимальным числом голосов проголосовали за решение, которым сняли допороговые...

19.12.2016 09:05

С сумским департаментом инфраструктуры не хотят работать Prozorro

Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко на аппаратном совещании в мэрии проинформировал о проведении публичных закупок через электронную систему ProZorro его...

06.10.2016 15:25

В Сумской ОГА из-за Prozorro не могут купить бензин

Поэтому решили отменить допороговые значения публичных закупок через систему Prozorro....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.