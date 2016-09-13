Сумские хоккеистки одержали первую победу в Валенсии

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с лидером группы – сборной Шотландии. Усиленная прилетевшей только вчера Яной Ворушило, которая на выходных стала чемпионкой Бельгии по индорхоккею, наша команда сумела выиграть первую игру на турнире. Хотя счет открыли шотландки – уже на 7 минуте забила Сара Робертсон. Украинкам удалось сравнять счет только во второй половине – на 49-ой минуте забила Оксана Пономаренко, а на 60-ой – Яна Ворушило.
В итоге 2:1, и на счету наших 4 очка и третье место в группе.
В другом матче группы Польша обыграла Гану 3:0 и заняла второе место. Шотландки опустились на второе. Гана – четвертая.
В другой группе Испания обыграла Турцию 6:0, а Чехия – Россию 3:2 (оба гола за россиянок забила сумчанка Богдана Садовая).
Таким образом, в четвертьфиналах встретятся:
Испания – Гана
Чехия – Украина
Польша – Турция
Шотландия – Россия
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