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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:264

Сумские хоккеистки одержали первую победу в Валенсии

7 февраля в Валенсии прошел третий тур группового турнира второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с лидером группы – сборной Шотландии. Усиленная прилетевшей только вчера Яной Ворушило, которая на выходных стала чемпионкой Бельгии по индорхоккею, наша команда сумела выиграть первую игру на турнире. Хотя счет открыли шотландки – уже на 7 минуте забила Сара Робертсон. Украинкам удалось сравнять счет только во второй половине – на 49-ой минуте забила Оксана Пономаренко, а на 60-ой – Яна Ворушило.

В итоге 2:1, и на счету наших 4 очка и третье место в группе.

В другом матче группы Польша обыграла Гану 3:0 и заняла второе место. Шотландки опустились на второе. Гана – четвертая.

В другой группе Испания обыграла Турцию 6:0, а Чехия – Россию 3:2 (оба гола за россиянок забила сумчанка Богдана Садовая).

Таким образом, в четвертьфиналах встретятся:

Испания – Гана

Чехия – Украина

Польша – Турция

Шотландия – Россия

Спорт Мировая лига Хоккей на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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