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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01507

В Сумах снова будут отключать свет

В четверг, 9 февраля, в Сумах временно будут обесточивать некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». Отключение связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

9 февраля с 13:00 до 16:00 свет отключат по ул. Шевченко (д. №№ 3-21, 20/1), ул. Рыльского, ул. Тургенева (д. №№ 1-23, 2-28), ул. Данила Галицкого (д. №№ 1-21, 2-28), ул. Лучанская (д. №№ 1-23,2-24).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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