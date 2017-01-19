В Сумах снова будут отключать свет В пятницу, 10 февраля, в Сумах временно будут обесточивать некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». Отключение связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

10 февраля с 8:00 до 15:00 обесточат ул. Даргомыжского (д. №№ 5,7), проезд Даргомыжского (д. №№ 3-14)

с 9:00 до 15:00 - ул. Тургенева (д. №№ 5-41, 30-50), ул. Куликовская (д. №№ 1-11,2-6).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.