Сумчан приглашают узнать азы охраны труда В Сумах для руководителей предприятий, организаций и учреждений города независимо от формы собственности проведут обучение по вопросам охраны труда.

На обучение приглашает КОП «Учебно-производственный центр». Кроме того, что здесь расскажут о ряде правил по охране труда, можно пройти и профессиональное обучение с присвоением квалификации по профессии.

Всех желающих посетить обучения приглашают по адресу: ул. Шишкаревская, 9. Более подробную информацию можно получить по тел.: (0542) 22-70-90, 65-50-52.