Сумчан приглашают узнать азы охраны труда

На обучение приглашает КОП «Учебно-производственный центр». Кроме того, что здесь расскажут о ряде правил по охране труда, можно пройти и профессиональное обучение с присвоением квалификации по профессии.
Всех желающих посетить обучения приглашают по адресу: ул. Шишкаревская, 9. Более подробную информацию можно получить по тел.: (0542) 22-70-90, 65-50-52.
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Управлением Гоструда в Сумской области было проведено всестороннее комиссионное проверку соблюдения требований законодательных и других нормативно-правовых актов по охране труда...
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