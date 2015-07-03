Раненый под Авдеевкой сумчанин нуждается в помощи

Боец перенес ампутацию стопы правой ноги, у него множественные осколочные ранения ног и груди, повреждено легкое. Состояние тяжелое, но уже стабильное. Сейчас доставлен в Киевский госпиталь.
Помочь бойцу вы сможете, перечислив деньги на карточку его жены ПриватБанк №4149 4996 4631 9150 - Карпова Оксана Николаевна. Или на карточку самого бойца Ощадбанк № 5167 4900 4683 5857 - Карпов Виталий Олегович.
И всегда - для помощи раненым Героям - на счет Общественный фонд "СУМЫ" / Community foundation SUMY - на программу «Помощь раненым»: СФ ПриватБанк, счет: 26001055020584, МФО: 337546, ОКПО: 39364679.
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