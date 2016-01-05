В Сумах развернули 35 пунктов обогрева В сильные морозы, которые, по прогнозам областного Гидрометцентра, не покинут Сумы еще и завтра, для горожан развернули 35 пунктов обогрева.

Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Здесь информируют о том, что снижение температуры воздуха до 20 градусов мороза днем и до 26 ночью увеличивает опасность обморожений и переохлаждений.

Учитывая это, для сумчан развернули 35 пунктов обогрева. 18 из них функционируют при библиотеках города, еще 16 - при лечебно-профилактических учреждениях и 1 - в Центре реинтеграции бездомных по адресу: ул. Рабочий поселок, 14.

За период с 1 января по 7 февраля текущего года пункты обогрева посетили 367 человек, 13 из которых были госпитализированы с диагнозом обморожение.

Чтобы же горожане не стали жертвой морозов, спасатели призывают граждан быть крайне осторожными. Сумчан просят не надевать тесную одежду и обувь, защищать открытые участки кожи, не выходить без надобности на улицу или ограничить пребывание на открытом воздухе.

Особо следует беречься больным сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Не употреблять алкоголь, что может привести лишь к быстрому замерзанию.

Если же появились первые признаки обморожения: боль или нарушение чувствительности конечностей, появление пятен бледно-синюшного оттенка, пузырьков с жидкостью (особенно опасны - красные), в таких случаях необходима доврачебная помощь. В первую очередь надо постепенно согреться (перчатки, носки, одеяло, чай или другие теплые напитки) и хорошо поесть.

Поврежденные конечности необходимо обмотать стерильным бинтом или салфетками и немедленно обратиться за квалифицированной помощью к врачу-хирургу.