Пьяный сумчане попался в чужом Мерседесе

4 февраля, около 21.00, 34-летний мужчина, остановившись на улице Героев Крут, решил зайти в магазин, не заглушив двигатель своего Mercedes.
Через несколько минут, находясь в магазине, он заметил включенный свет в салоне автомобиля.
Гражданин побежал на улицу, где обнаружил неизвестного, который выходил из транспортного средства, прихватив с собой несколько чужих вещей. Его и задержал владелец авто, который сразу вызвал патруль. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия.
Задержанный гражданин имел признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить свой поступок. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,5 промилле алкоголя. Полицейские доставили 38-летнего сумчанина в Сумской отделения полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.
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