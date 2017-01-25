Пьяный сумчане попался в чужом Мерседесе Состояние алкогольного опьянения и открытое авто побудило сумчанина совершить кражу.

4 февраля, около 21.00, 34-летний мужчина, остановившись на улице Героев Крут, решил зайти в магазин, не заглушив двигатель своего Mercedes.

Через несколько минут, находясь в магазине, он заметил включенный свет в салоне автомобиля.

Гражданин побежал на улицу, где обнаружил неизвестного, который выходил из транспортного средства, прихватив с собой несколько чужих вещей. Его и задержал владелец авто, который сразу вызвал патруль. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия.

Задержанный гражданин имел признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить свой поступок. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,5 промилле алкоголя. Полицейские доставили 38-летнего сумчанина в Сумской отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.