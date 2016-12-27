В Сумах пьяный водитель при копах решил дозаправиться шампанским Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который и после остановки употреблял алкоголь.

5 февраля, около 21 часов, экипаж патрульных остановил автомобиль Lada Granta, который нарушил ПДД на улице Супруна. Проверяя документы, инспекторы обнаружили, что у водителя отсутствует страховой полис, зато он имел признаки алкогольного опьянения.

Когда полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, он представился пассажиром остановленного автомобиля. Водителем он назначил своего пассажира, который также имел признаки алкогольного опьянения. Гражданин сразу же и развеял планы водителя, сообщив, что был пассажиром и указал на нетрезвого мужчину как на водителя.

Впоследствии, водитель решил пройти освидетельствование с помощью алкотестера. Пока инспекторы нашли свидетелей, мужчина начал кому-то звонить.

Затем, получив наставления, он сел на пассажирское сиденье и начал пить шампанское, которое было в автомобиле. Патрульным же снова сообщил, что был пассажиром и употреблял алкоголь уже после остановки транспортного средства.

Мужчина начал запугивать полицейских телевидением, но согласился пройти освидетельствование в больнице. Там у него зафиксировали 2,26 промилле алкоголя, что в 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на него протокол по части 4 статьи 130 (применение водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского осмотра с целью установления состояния опьянения) и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.