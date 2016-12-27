Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38286

В Сумах пьяный водитель при копах решил дозаправиться шампанским

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который и после остановки употреблял алкоголь.

5 февраля, около 21 часов, экипаж патрульных остановил автомобиль Lada Granta, который нарушил ПДД на улице Супруна. Проверяя документы, инспекторы обнаружили, что у водителя отсутствует страховой полис, зато он имел признаки алкогольного опьянения.

Когда полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, он представился пассажиром остановленного автомобиля. Водителем он назначил своего пассажира, который также имел признаки алкогольного опьянения. Гражданин сразу же и развеял планы водителя, сообщив, что был пассажиром и указал на нетрезвого мужчину как на водителя.

Впоследствии, водитель решил пройти освидетельствование с помощью алкотестера. Пока инспекторы нашли свидетелей, мужчина начал кому-то звонить.

Затем, получив наставления, он сел на пассажирское сиденье и начал пить шампанское, которое было в автомобиле. Патрульным же снова сообщил, что был пассажиром и употреблял алкоголь уже после остановки транспортного средства.

Мужчина начал запугивать полицейских телевидением, но согласился пройти освидетельствование в больнице. Там у него зафиксировали 2,26 промилле алкоголя, что в 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на него протокол по части 4 статьи 130 (применение водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского осмотра с целью установления состояния опьянения) и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Пьяный за рулем
view counter

По тематике

10.01.2017 15:46

В Сумах копы дважды за ночь поймали одного и того же пьяного водителя

6 января, в полночь, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Peugeot 307 на улице Ковпака....

04.01.2017 15:57

Сумчанки настолько суровы, что могут опьянить поцелуем

Патрульные обнаружили пьяного водителя, который объяснял свое состояние поцелуем с нетрезвой девушкой....

04.01.2017 10:29

Сумские копы поймали пьяного водителя третий раз за год

За час до Нового года патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который в третий раз за год сел за руль в нетрезвом...

30.12.2016 12:31

В Сумах пьяный водитель въехал в светофор

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП....

27.12.2016 16:29

В Сумах копы остановили авто с пьяной семейной парой

24 декабря, около 23 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ на перекрестке улиц 8 Марта - Расковой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.