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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумы» не сумели обыграть любителей

7 февраля ПФК «Сумы» сыграли контрольный матч с командой «Спартак-Сумбуд».

Игра завершилась ничьей 2:2. В первом тайме счет открыл «спартаковец» Максим Стадник, в начале второго он же удвоил преимущество своей команды с пенальти. А после часа игры игрокам, находящимся на просмотре удалось сравнять счет.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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По тематике

06.02.2017 10:44

ПФК «Сумы» разгромно проиграл любителям

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Потенциальные новички «Сум» разделались с молодежью «Барсы»
03.02.2017 09:15

Потенциальные новички «Сум» разделались с молодежью «Барсы»

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Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»
01.02.2017 14:26

Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»

Покинувший ряды «Ильичевца» полузащитник Александр Лебеденко может продолжить свою карьеру во втором по рангу российском дивизионе....

Экс-игрок «Сум» перебрался в Премьер-лигу
30.01.2017 17:41

Экс-игрок «Сум» перебрался в Премьер-лигу

Первым новичком донецкого «Олимпика» этой зимой стал экс-игрок ПФК «Сумы» Иван Брикнер....

30.01.2017 10:39

«Сумы» провели контрольный матч против «Нефтяника»

29 января на стадионе ФЦ «Барса» состоялся поединок между ПФК «Сумы» и ахтырским «Нефтяником»....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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