«Сумы» не сумели обыграть любителей 7 февраля ПФК «Сумы» сыграли контрольный матч с командой «Спартак-Сумбуд».

Игра завершилась ничьей 2:2. В первом тайме счет открыл «спартаковец» Максим Стадник, в начале второго он же удвоил преимущество своей команды с пенальти. А после часа игры игрокам, находящимся на просмотре удалось сравнять счет.