«Сумы» не сумели обыграть любителей

Игра завершилась ничьей 2:2. В первом тайме счет открыл «спартаковец» Максим Стадник, в начале второго он же удвоил преимущество своей команды с пенальти. А после часа игры игрокам, находящимся на просмотре удалось сравнять счет.
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