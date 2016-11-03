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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59258

В Конотопе коррупционер отделался штрафом и выговором

Директора коммунального предприятия Конотопского городского совета признали виновным в совершении админнарушении, связанного с коррупцией.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области выявлен факт совершения директором коммунального предприятия Конотопского городского совета административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Установлено, что указанный чиновник заключил ряд договоров на проектные работы по монтажу общих счетчиков тепловой энергии с частным предприятием, руководителем которого он был до назначения на нынешнюю должность. Кроме того, директор КП заключил еще один договор с ООО, учредителем которого он является, о предоставлении беспроцентной возвратной ссуды в размере 40 тыс. грн. При этом чиновник не сообщила о наличии у него реального конфликта интересов непосредственного руководителя, как того требует действующее законодательство.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры области Андрей Байдак, по данному факту в ноябре 2016 года составлено 2 административных протокола и направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время суд завершил рассмотрение административных протоколов и признал директора коммунального предприятия Конотопского городского совета виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 тыс. 400 грн.

Кроме того, в отношении указанного лица Конотопской местной прокуратурой внесено представление в порядке ч. 3 ст. 65 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по факту нарушения порядка предоставления корпоративных прав. По результатам проведенного служебного расследования подтверждено обнаруженный прокуратурой факт нарушения и распоряжением Конотопского городского головы директору коммунального предприятия объявлен выговор, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Коррупция
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