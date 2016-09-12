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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах последним аргументом в драке стал пистолет

5 февраля, около 17 часов, экипаж патрульных получил сообщение о драке на улице Набережная реки Стрелки.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили свидетелей драки, которая только что закончилась. Они и указали направление, в котором пошла женщина с сыном, которые стали участниками события. Также, свидетели добавили, что у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Инспекторы последовали в указанном направлении, где действительно догнали женщину и мужчину, которые отвечали описания свидетелей.

Во время поверхностной проверки у 34-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на пистолет. Он признался, что сделал из него несколько выстрелов по асфальту, чтобы напугать своего оппонента.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Стрельба
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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