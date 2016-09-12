В Сумах последним аргументом в драке стал пистолет

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили свидетелей драки, которая только что закончилась. Они и указали направление, в котором пошла женщина с сыном, которые стали участниками события. Также, свидетели добавили, что у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Инспекторы последовали в указанном направлении, где действительно догнали женщину и мужчину, которые отвечали описания свидетелей.
Во время поверхностной проверки у 34-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на пистолет. Он признался, что сделал из него несколько выстрелов по асфальту, чтобы напугать своего оппонента.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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