На Сумщине дали три месяца на то, что не смогли решить за 25 лет

Такое задание дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии облгосадминистрации.
Глава облгосадминистрации поручил всем ответственным структурам и руководителям на местах в определенный срок провести тщательное обследование объектов социальной сферы, медицины, образования, культуры и т.д. и проверить состояние приспособления учреждений и помещений к потребностям людей с особыми физическими возможностями. В частности, на решение вопросов доступности людей с инвалидностью к объектам жилья, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры области Николай Клочко дал местным властям трехмесячный срок и призвал подойти к решению проблемы с полной ответственностью.
«Люди с особыми потребностями ограничены в возможностях, но они имеют равные со всеми права, поэтому даю поручение всем соответствующим структурам провести работу», - отметил он.
По словам чиновника, в дальнейшем ни один объект на Сумщине не может быть введенным в эксплуатацию без наличия пандуса, который обязательно должен соответствовать всем строительным нормам. Конкурсы на осуществление перевозок, в частности в общественном транспорте, нужно также проводить с дополнительным требованием наличия маршрутов для людей с особыми потребностями. Николай Клочко также призвал общественность занять более активную позицию и сообщать о фактах отсутствия или нарушений условий доступности для указанной категории людей на территории области.
В своем докладе временно исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Олег Кривцов отметил необходимость сделать работу комитетов доступности более эффективной, а не формально подходить к своим обязанностям. Кроме того решения проблемы доступности заключается в повышении уровня дисциплины и ответственности проектных организаций и строителей при соответствующих работах.
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