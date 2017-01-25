На Сумщине дали три месяца на то, что не смогли решить за 25 лет Местная власть должна за три месяца решить вопросы безбарьерности людей с инвалидностью.

Такое задание дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии облгосадминистрации.

Глава облгосадминистрации поручил всем ответственным структурам и руководителям на местах в определенный срок провести тщательное обследование объектов социальной сферы, медицины, образования, культуры и т.д. и проверить состояние приспособления учреждений и помещений к потребностям людей с особыми физическими возможностями. В частности, на решение вопросов доступности людей с инвалидностью к объектам жилья, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры области Николай Клочко дал местным властям трехмесячный срок и призвал подойти к решению проблемы с полной ответственностью.

«Люди с особыми потребностями ограничены в возможностях, но они имеют равные со всеми права, поэтому даю поручение всем соответствующим структурам провести работу», - отметил он.

По словам чиновника, в дальнейшем ни один объект на Сумщине не может быть введенным в эксплуатацию без наличия пандуса, который обязательно должен соответствовать всем строительным нормам. Конкурсы на осуществление перевозок, в частности в общественном транспорте, нужно также проводить с дополнительным требованием наличия маршрутов для людей с особыми потребностями. Николай Клочко также призвал общественность занять более активную позицию и сообщать о фактах отсутствия или нарушений условий доступности для указанной категории людей на территории области.

В своем докладе временно исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Олег Кривцов отметил необходимость сделать работу комитетов доступности более эффективной, а не формально подходить к своим обязанностям. Кроме того решения проблемы доступности заключается в повышении уровня дисциплины и ответственности проектных организаций и строителей при соответствующих работах.