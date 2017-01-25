В Сумах прошло заседание Совета регионального развития

Обсуждались важные вопросы жизнедеятельности громад, в частности, передача учреждений здравоохранения, образования в собственность ОТГ, ремонт дорог, приобретение школьных автобусов, выплаты зарплаты и т.д.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко подчеркнул, что облгосадминистрация не оставляет громады наедине с их проблемами и всегда идет навстречу. Вместе с тем, активная позиция глав вновь созданных ОТГ является определяющим фактором территориального развития.
«Мы поддерживаем все громады, но для успешной коммуникации и сотрудничества необходима ваша активность и ответственность. Поэтому не стоит сидеть на месте и ждать. Именно активные и инициативные руководители общин смогут получить больше возможностей и средств на реализацию проектов в своих громадах», - отметил Николай Клочко.
В ходе обсуждения директор Департамента экономического развития и торговли Александр Ситак отчитался перед собравшимися о выплате заработной платы за январь учителям объединенных территориальных общин. Стоит отметить, что полностью с педагогами рассчитались в трех ОТГ - Березовской, Дружбовской и Шалыгинский. Еще в пяти - рассчитаются до конца недели. А три общины - Зноб-Новгородская, Боромлянская и Миропольская затягивают с выплатой зарплаты.
Громадам необходимо также активизироваться со своими предложениями по софинансированию проекта ремонта дорог государственного значения, ведь сейчас только три громады, а именно Боромлянская, Березовская и Шалыгинская определились с приоритетами развития дорожной инфраструктуры.
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