В Сумах прошло заседание Совета регионального развития В Сумах 7 февраля прошло заседание Совета регионального развития.

Обсуждались важные вопросы жизнедеятельности громад, в частности, передача учреждений здравоохранения, образования в собственность ОТГ, ремонт дорог, приобретение школьных автобусов, выплаты зарплаты и т.д.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко подчеркнул, что облгосадминистрация не оставляет громады наедине с их проблемами и всегда идет навстречу. Вместе с тем, активная позиция глав вновь созданных ОТГ является определяющим фактором территориального развития.

«Мы поддерживаем все громады, но для успешной коммуникации и сотрудничества необходима ваша активность и ответственность. Поэтому не стоит сидеть на месте и ждать. Именно активные и инициативные руководители общин смогут получить больше возможностей и средств на реализацию проектов в своих громадах», - отметил Николай Клочко.

В ходе обсуждения директор Департамента экономического развития и торговли Александр Ситак отчитался перед собравшимися о выплате заработной платы за январь учителям объединенных территориальных общин. Стоит отметить, что полностью с педагогами рассчитались в трех ОТГ - Березовской, Дружбовской и Шалыгинский. Еще в пяти - рассчитаются до конца недели. А три общины - Зноб-Новгородская, Боромлянская и Миропольская затягивают с выплатой зарплаты.

Громадам необходимо также активизироваться со своими предложениями по софинансированию проекта ремонта дорог государственного значения, ведь сейчас только три громады, а именно Боромлянская, Березовская и Шалыгинская определились с приоритетами развития дорожной инфраструктуры.