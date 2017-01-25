Разлив нефти на Сумщине будут решать на государственном уровне Критическая ситуация с загрязнения нефтью территории Сумщины требует поднятие этого вопроса на государственном уровне.

Об этом глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил во время рассмотрения на заседании коллегии облгосадминистрации вопросы аварийных ситуаций на нефтозаборном коллекторе на территории Кардашевского сельского совета в Ахтырском районе.

По словам начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадия Базарова, уже известны результаты анализа образцов, отобранных из первого и второго мест загрязнения в Ахтырском районе.

«На участке загрязнения в результате первой аварии было обнаружено превышение по нефтепродуктам в 400 раз и по хлоридам - в 500 раз. На территории разлива нефти во время второй аварии - превышение по нефтепродуктам в 127 раз, по хлоридам - в 200 раз», - сообщил он.

«Удивительно, что все эти аварии произошли в одном районе и даже на территории одного сельского совета, - отметил Николай Клочко. - Экологическая инспекция о них узнавала от посторонних лиц. Почему так, мне не понятно. Сейчас эту ситуацию изучают правоохранители».

Как заверили Николая Клочко представители НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта», предприятие возмещает причиненные убытки в полном объеме и земельные участки будут приведены в надлежащее состояние в соответствии с нормой.

«Мы на сессии областного совета рассмотрим обращение к руководству государства, Генеральной прокуратуре Украины, МВД Украины о деятельности ПАО «Укрнафта» на территории Сумщины, - подчеркнул Николай Клочко. - Ведь при том, что из-за этого предприятия область имеет значительные экологические проблемы, ни копейки на социально-экономические нужды «Укрнафта» не выделяет вот уже четвертый год подряд».