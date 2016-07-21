В руководстве Сумской райгосадминистрации изменения

Сегодня, 8 февраля, главы райгосадминистрации Геннадий Дорошенко представил коллективу Эдуарда Кучменко, как первого заместителя председателя райгосадминистрации.
Глава района очертил круг задач, над решением которых будет работать первый заместитель. Тот поблагодарил за доверие и обязался добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.
До назначения на должность заместителя Эдуард Кучменко работал заместителем директора Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации.
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