На Сумщине сельские спасатели ликвидировали возгорание гаража

Звонил владелец здания. На место происшествия были направлены местную пожарную команду с. Великие Бубны. На момент прибытия пожарных пламенем была охвачена кровля, перекрытия и стены гаража. Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства из других местных пожарных команд. Усложняли тушения сильный ветер и позднее обнаружение очага возгорания. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом.
В 16:32 пожарные локализовали пожар, в 19:05 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 работника и 3 автомобиля из местных пожарных команд сел Великие Бубны, Мокиевка и Рогинцы.
В результате возгорания уничтожено перекрытие на площади 90 кв. м, кровля на площади 110 кв. м, рабочий инструмент и домашние вещи. Огнем повреждены стены на площади 60 кв. м.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.
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