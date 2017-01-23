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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00299

Полиция предупреждает: на Сумщине активизировались мошенники

Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя доверчивость, жители региона продолжают попадать в их сети. Только в течение последних суток злоумышленники обогатились за счет жителей Сумщины на сумму более 15 тысяч гривен.

В полицию с заявлением, что мошенники «сняли» с карты 6 400 гривен, обратилась 45-летняя жительница одного из сел Глуховского района. Женщина рассказала, что на ее мобильный позвонил мужчина, который назвался работником банка. Он сообщил, что ее карта заблокирована и чтобы ее разблокировать, нужно провести ряд операций. Для чего попросил сообщить ему секретные данные. После того, как женщина выполнила все его требования, с ее счета пропали деньги.

Очередной жертвой мошенников стал и 42-летний житель Конотопского района. Мужчина также пострадал от своей доверчивости. Увидев на одном из сайтов объявление о продаже запчастей к сельхозтехнике, связался с продавцом. По договоренности перечислил ему 8 тысяч 687 гривен на предложенный счет. Не дождавшись товара – обратился в полицию.

Сегодня по данным фактам правоохранители открыли уголовные производства. Принимаются меры по установлению лиц злоумышленников.

Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с предостережением: чтобы обезопасить себя от подобных преступлений, хорошо обдумывайте каждое свое слово во время общения с незнакомцами по телефону. Не перечисляйте им своих сбережений и ни в коем случае не предоставляйте свои персональные данные или секретные коды.

Помните, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях. Если речь идет о номере банковской карты, других секретных кодах, цифрах или данных, которые вас просят назвать по телефону, будьте уверены: то звонят мошенники. Настоящие банкиры у своих клиентов не выспрашивают персональных данных и информации по банковским картам. Поэтому также советуют о таких случаях сообщать в полицию и банковским сотрудникам по номерам клиентской поддержки. Например, клиенты Приват банка могут сообщить о подозрении в мошенничестве по номеру 3700 (с мобильного - круглосуточно и бесплатно).

А тем, кто решил купить или продать вещи через сеть Интернет, правоохранители советуют быть осторожными с подобными покупателями или продавцами. Пользоваться лишь проверенными он-лайн магазинами, за товар платить только при его получении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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