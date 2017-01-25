Сумские пограничники обнаружили 7 копеек

При осуществлении углубленного осмотра автомобиля Audi А6 украинской регистрации, на котором наш соотечественник следовал в Россию, пограничный наряд в подлокотнике между передними сиденьями обнаружил 2 старинные монеты: 5 копеек медью 1788 выпуска и 2 копейки серебром 1843 выпуска.
Обнаруженные монеты изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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