На Сумщине 11 человек погибли на пожарах с начала года Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением требований пожарной безопасности, в Сумской области огонь продолжает уносить жизни.

Только за последнюю неделю такие пожары произошли в Тростянецком и Недригайловском районах. По предварительным выводам сотрудников подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в обоих случаях возгорания вызвала неосторожность при курении хозяев.

Всего с начала года в результате пожаров погибли 11 человек. Спасатели прилагают все усилия, чтобы остановить печальную статистику: проводят рейды в жилом секторе, выступают в трудовых коллективах, совершают много других профилактических мероприятий.

Однако каждый гражданин должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. В частности, обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов, не забывайте своевременно очищать их от сажи. Для разжигания не используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Не оставляйте печи без присмотра. При использовании электрических обогревателей в первую очередь проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем: самодельные обогреватели - опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний.

Поэтому, чтобы предотвратить беды, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!