Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:017

В Сумах ищут тренеров для будущих копов

В рамках реформирования полиции кардинально меняется система подготовки новых работников. Основная цель - создание нового органа, способного предоставить качественный правоохранительный сервис в соответствии с требованиями общества.

Для достижения этой цели объявляется набор тренеров для подготовки патрульных полицейских Национальной полиции. Конкурс объявляется по дисциплинам нормативной и вариативной частей (перечень есть в анкете).

Обучение будет проводиться на украинском языке по материалам, которые были разработаны экспертами профильных сфер.

Приглашаем тренеров, которые являются специалистами из приведенным выше дисциплинам и имеют необходимые навыки применения интерактивных методов обучения (ролевые игры, практические упражнения, групповая работа).

Обязательным условием для будущих тренеров есть возможность преподавания не менее 2 дней в неделю (12 часов).

Набор тренеров для подготовки патрульных полицейских Национальной полиции Украины будет на Сумщине до 28 февраля 2017 года.

Заполнить анкету онлайн можно по ссылке.

Следующим этапом является собеседование, на которую кандидаты будут приглашены по результатам рассмотрения ответов на анкету.

Обратите внимание: проверяйте точность указанных контактных данных. Некорректно заполненные анкеты рассматриваться не будут.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: trainers.police@gmail.com.

Право Патрульная полиция
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