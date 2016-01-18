Прокуратура подозревает бывшего руководителя Бурынской РГА в злоупотреблении властью Прокурор Сумской области Виталий Матвийчук сообщил о подозрении в злоупотреблении властью депутату Бурынского районного совета 7 созыва Ч.

Подозреваемому инкриминируется совершение правонарушения по ч. 1 ст. 364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред интересам юридического лица) УК Украины.

Установлено, что в декабре 2014 года Ч., как исполняющий обязанности председателя Бурынской районной государственной администрации, зная о наличии на земельные участки действующих договоров аренды, заключенных с фермерским хозяйством «Р.», передал их в аренду на 10 лет другому предпринимателю. При этом, Бурынской РГА о факте прекращения договоров аренды с ФХ «Р.» в установленном законом порядке сообщено не было, никаких писем в адрес хозяйства не поступало. В свою очередь ФХ «Р.» тоже не сообщало администрацию о намерениях расторгнуть договоры аренды. Таким образом, более 160 га невостребованных земельных паев за пределами населенных пунктов на территории Гвинтовского сельского совета противоправно отобраны у одного и переданы другому ФХ.

Справка: санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору» речь идет о бывшем и.о. главы Бурныской РГА Сергее Череднике.