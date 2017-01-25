За сутки полиция Сумщины раскрыла шесть мошенничеств За минувшие сутки сотрудники полиции города Сум и Путивля раскрыли шесть мошенничеств, совершенных жителями области в течение прошлого года. Ущерб, который преступники причинили потерпевшим, составляет десятки тысяч гривен.

В областном центре сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции установили личность 22-летнего местного жителя, который под предлогом продажи товара через сеть Интернет, в декабре прошлого года, мошенническим путем, злоупотребляя доверием покупателя, завладел деньгами в сумме 5000 гривен у 52-летнего жителя города Днепр. Как только покупатель перечислил «продавцу» деньги за запчасти к технике, злоумышленник отключил свой мобильный телефон и на связь с обманутым днепровцем больше не выходил. Правоохранители уже установили, что кроме этого преступления мошенник совершил еще ряд подобных, «продавая» своим жертвам через Интернет несуществующую сельхозтехнику и запчасти к ней.

По похожей схеме действовал еще один 26-летний житель Сум. Под предлогом продажи трактора 51-летнему жителю Путивльского района, он присвоил деньги в сумме 55 500 гривен, которые тот ему заплатил за сельхозмашину. Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Кроме того оперативники уголовного розыска Сумского отдела полиции установили личность женщины, которая выдавая себя за нотариуса, предлагала жителям областного центра помощь в оформлении документов на квартиры, частные дома и дачи. Установлено, что от преступных действий 45-летней злоумышленницы в течение прошлого года пострадали, по меньшей мере, четверо сумчанок, у которых мошенница выманила суммы от нескольких десятков тысяч гривен до более двухсот тысяч. Полиции известно, что эта предприимчивая женщина ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за подобные преступления, а когда вышла из колонии, снова взялась за старое – занялась мошенничествами. Правоохранители рекомендуют жителям области быть внимательными и осторожными, и прежде чем отдать кому-то свои сбережения, убедиться, что это лицо действительно имеет документы, лицензии и т.п. на осуществление тех или иных полномочий, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.