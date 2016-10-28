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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20155

В прошлом году на Сумщине обезврежено более 2,5 тысячи боеприпасов

Независимо от времени года взрывоопасные предметы времен прошлых войн представляют угрозу для здоровья и жизни граждан.

Снаряды, мины, гранаты - все это можно найти даже зимой. Так, в 2016 году было уничтожено 2628 боеприпасов, среди которых 6 авиационных бомб, 1054 артиллерийских снарядов, 1526 минометных мин. Как показывает опыт, наталкиваются на опасные находки в различных местах, даже у водоемов.

В 2017 году зарегистрировано 2 случая обнаружения боеприпасов - в г. Кролевец и Сумском районе.

Помните: такая взрывчатка, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасна. В подобных случаях необходимо быть очень осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. О находке необходимо срочно сообщить в полицию или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Напомним, что работы по обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Право Боеприпасы
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