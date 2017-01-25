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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01173

В Сумах прошло собрание Ассоциации райсоветов Сумщины

8 февраля под председательством спикера областного парламента Владимира Токаря прошло общее собрание полномочных представителей - членов Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Украинская ассоциация районных и областных советов» Сумской области.

Заседание проходило в селекторном режиме. Совместно обсуждался вопрос приведении персонального состава Регионального отделения Ассоциации Сумской области в соответствие с Типовым положением, проведение очередного съезда Ассоциации, который состоится 17 февраля в Киеве. В частности, избрание кандидатуры полномочного представителя от районных советов - членов Ассоциации Сумской области в состав Правления Ассоциации.

Также члены Ассоциации избрали Совет, председателя и заместителя председателя регионального отделения Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Украинская ассоциация районных и областных советов» в Сумской области.

Таким образом в Совет Регионального отделения вошли председатель областного совета Владимир Токарь, председатель Белопольского райсовета Владимир Дурнопьян, председатель Сумского райсовета Вадим Акперов, председатель Кролевецкого райсовета Николай Авраменко, председатель Конотопского райсовета Анатолий Боярчук.

Председателем Совета Регионального отделения избран Владимир Токарь, заместителем - Вадима Акперова. Именно ему поручено представлять районные советы Сумской области, членов Ассоциации в составе Правления Ассоциации.

После рассмотрения вопросов повестки дня председатель областного совета Владимир Токарь поблагодарил главам районных советов за работу, предложил им совместно решать насущные вопросы.

Замглавы Сумско облсовета Татьяна Головко обратилась ко всем по проблемам, связанным с оплатой труда педагогам. Она отметила, что будут направлены письма высшему руководству государства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации с оплатой труда педагогов и попросила на местах поддержать этот вопрос.

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