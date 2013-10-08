В Сумском облсовете озаботились зарплатой педагогов 8 января заместитель председателя Сумского областного совета Татьяна Головко провела совещание с представителями педагогов области.

Первичные профсоюзные организации работников образования и науки областного центра и коммунального учреждения Сумского областного совета - областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью обратились к руководству облсовета по поводу реализации в Сумской области изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 года. Ним предусмотрено с 1 января 2017 года повышение должностных окладов педагогических работников учебных заведений, которые финансируются за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Однако повышение должностных окладов для работников дошкольных отделений УВК, дошкольных и внешкольных учебных заведений предусмотрено только с 1 сентября 2017 года.

Таким образом сложилась парадоксальная ситуация с уровнем должностных окладов квалифицированных работников, ведь их размеры ниже минимальной заработной платы. Это требует установления каждому работнику доплаты до минимальной заработной платы, учитывая в ее сумме все доплаты, надбавки, вознаграждения, которые осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такой механизм оплаты труда педагогических нивелирует надбавку за выслугу лет, престижность педагогического труда, педагогические знания и т.п.

Как сообщили педагоги, данная ситуация вызывает резкое недовольство работников, создает неблагоприятную психологическую атмосферу в трудовых коллективах. Татьяна Головко с пониманием отнеслась к просьбам педагогов помочь в решении вопроса повышения тарифных разрядов работникам дошкольных и внешкольных учебных заведений.

После обсуждения вопроса было решено подготовить тексты обращений в Кабинет Министров Украины, профильное министерство с требованием устранить несовершенные законодательные акты, к народным депутатам Украины от Сумщины, местным и областным советам с просьбой посодействовать в урегулировании ситуации с оплатой труда педагогов. Наработанные материалы рассмотрят соответствующие профильные комиссии облсовета с последующим внесением проектов решений на очередную сессию областного совета.