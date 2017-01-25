Сумские футзалисты вылетели из Кубка Украины 8 февраля в Сумах состоялся первый из восьми запланированных матчей 1/8 финала Кубка Украины, в котором «СумГУ» принимал «Кардинал-Ровно».

Для того, чтобы выйти в четвертьфинал, игрокам «СумГУ» надо было ликвидировать фору в три мяча, которая осталась после матча в Ривном. И для этого подопечные Сергея Песоцкого должны были идти вперед с первых минут. Скоро намерения сумчан склонить чашу весов в свою пользу по итогам двух матчей были воплощены в гол Максимом Мысловским на 7-й минуте. Но хозяевам надо было забивать еще дважды. И это «студенты» понимали. Однако, несмотря на то, что в первом тайме они играли немного интереснее гостей, приблизиться к своей цели им не удалось.

Сумчане пытались достичь успеха на протяжении большей половины второго тайма. Но огорчить Юрия Свинарчука им удалось лишь на 31-й минуте. Сделал это Дмитрий Игумнов. Счет 2:0 давал надежду сумчан на то, что можно будет забить третий гол и выбить «Кардинал» из борьбы за Кубок Украины. Однако гол Владимира Кручко разрушил эти намерения студентов. Более того - на 36-й минуте Максим Мануйленко мог окончательно уничтожить интригу в этом противостоянии, но не смог реализовать дабл-пенальти. Тем не менее, даже это не помогло сумчанам, которые хоть и выиграли домашний поединок, но по итогам двух встреч были вынуждены отдать путевку в четвертьфинал «кардиналам».