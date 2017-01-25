Лишенный прав сумской водитель продолжал ездить по Сумам 5 февраля, около 23 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Mazda RX-8 на улице Петропавловской.

За рулем находился 25-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения.

Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что в конце 2016 года решением суда на гражданина наложили штраф в размере 10200 гривен и права управления транспортными средствами на 1 год, а транспортное средство, на котором он ехал, находится в розыске исполнительной службой.

Полицейские вынесли водителю постановление по части 3 статьи 126 (управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП и вызвали сотрудников ГИС, которые эвакуировали автомобиль на штраф-площадку.