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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00117

Лишенный прав сумской водитель продолжал ездить по Сумам

5 февраля, около 23 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Mazda RX-8 на улице Петропавловской.

За рулем находился 25-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения.

Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что в конце 2016 года решением суда на гражданина наложили штраф в размере 10200 гривен и права управления транспортными средствами на 1 год, а транспортное средство, на котором он ехал, находится в розыске исполнительной службой.

Полицейские вынесли водителю постановление по части 3 статьи 126 (управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП и вызвали сотрудников ГИС, которые эвакуировали автомобиль на штраф-площадку.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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