Генпрокуратура собирается допросить Ю.Чмыря Генпрокуратура вызовет на допрос экс-замглавы АП Юрия Чмыря, но сроки его проведения пока не определены.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина"

"Конечно, что будет допрос. Единственное, по срокам я не скажу - это определяет следственный прокурор, который занимается этим эпизодом определяет когда ему необходимо вызвать для допроса", - заявил Сергей Горбатюк.

При этом он отметил, что о подозрении в совершении криминального правонарушения Юрию Чмырю не сообщалось. Сергей Горбатюк добавил: "В целом, в ходе расследования противодействий протестным акциям проверяется на возможную причастность к противодействию целый ряд чиновников и должностных лиц. И в зависимости от полученной в ходе следствия информации, соответственно и планируется проведение тех или иных следственных действий".