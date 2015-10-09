Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина"
"Конечно, что будет допрос. Единственное, по срокам я не скажу - это определяет следственный прокурор, который занимается этим эпизодом определяет когда ему необходимо вызвать для допроса", - заявил Сергей Горбатюк.
При этом он отметил, что о подозрении в совершении криминального правонарушения Юрию Чмырю не сообщалось. Сергей Горбатюк добавил: "В целом, в ходе расследования противодействий протестным акциям проверяется на возможную причастность к противодействию целый ряд чиновников и должностных лиц. И в зависимости от полученной в ходе следствия информации, соответственно и планируется проведение тех или иных следственных действий".
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