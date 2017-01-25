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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:0289

Генпрокуратура подозревает Чмыря в силовом разгоне Евромайдана

У Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана.

Об этом сообщают "Украинская правда" со ссылкой на решение Печерского суда.

"Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 участвовал бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам", - говорится в постановлении суда.

Суд дал доступ следователем ГПУ к информации о разговорах по мобильному телефону экс-чиновника за период с 20.11.2013 по 22.02.2014.+

Другим постановлением суд дал доступ к информации из телефонов других сотрудников Администрации президента Януковича за период с 01.11.2013 по 01.11.2016. В постановлении указано, что прокуратура выясняет место пребывания и контакты бывших сотрудников АП.

Как известно, Янукович назначил Чмыря заместителем главы Администрации президента в разгар Майдана в декабре 2013 года, сделав его куратором медиаполитики.

Тогдашний журналист Мустафа Найем сообщал, что 18-19 февраля, в момент обострения событий на Майдане, Юрий Чмырь приходил на прием к Януковичу.

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